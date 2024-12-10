استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن سوريا

عواصم: استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل انحسار المخاوف من تداعيات الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد لكن تعهد الصين بزيادة سياسات التحفيز المالي أعطى دفعة للأسعار كونه يعزز الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 1408 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 72.13 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 68.48 دولار.

وتعمل قوات المعارضة في سوريا على تشكيل حكومة واستعادة النظام بعد الإطاحة بالأسد واستأنفت البنوك وقطاع النفط في البلاد العمل اليوم الثلاثاء.

وقال ييب جون رونغ، خبير الأسواق في آي.جي “يبدو أن التوترات في الشرق الأوسط قد تسنى احتواؤها، مما دفع المستثمرين في السوق إلى خفض توقعاتهم بشأن المخاطر المترتبة على احتمال اتساع رقعة الصراع الإقليمي، وبالتالي لن تؤثر بشكل كبير على إمدادات النفط”.

ورغم أن سوريا نفسها ليست منتجا رئيسيا للنفط، فإنها تتمتع بموقع استراتيجي ولديها علاقات قوية مع روسيا وإيران.

وجاء انتقال السلطة بعد حرب أهلية دامت 13 عاما لينهي حكم عائلة الأسد القمعي الذي استمر أكثر من 50 عاما، لكنه أثار مخاوف من عدم الاستقرار في المنطقة.

وقد تتلقى أسعار النفط دفعة إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر كانون الأول.

وقد يؤدي هذا القرار أيضا إلى تحفيز الطلب على النفط في أكبر اقتصاد في العالم فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم هذا الأسبوع لاستنباط ما إذا كانت ستعرقل خفض أسعار الفائدة.

وتلقت أسعار النفط دعما بعدما أوردت تقارير أن الصين ستتبنى سياسة نقدية “مرنة” العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها في نحو 14 عاما، لتحفيز النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم.

كما نمت واردات الصين من الخام سنويا لأول مرة في سبعة أشهر إذ قفزت في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق.

(رويترز)