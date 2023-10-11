استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات

■ لندن/الفجيرة/موسكو – رويترز: لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الأربعاء، مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وفي المعاملات الآسيوية المبكرة ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 12 سنتاً إلى 87.77 دولار للبرميل. كما صعدت عقود خام القياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) ثلاثة سنتات إلى 86 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم الإثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة الثلاثاء.

ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فقد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.

روسيا والسعودية ستناقشان تأثيرات حرب غزة على السوق

وحالت المخاطر السياسية دون مزيد من التراجع في أسعار النفط الخام.

وفي إشارة تبعث على التفاؤل إزاء وضع الإمدادات، أحرزت فنزويلا والولايات المتحدة تقدما في المحادثات التي يمكن أن تفضي إلى تخفيف العقوبات على كاراكاس من خلال السماح لشركة نفط أجنبية إضافية واحدة على الأقل بالحصول على النفط الخام الفنزويلي في ظل بعض الشروط.

قال ماجد شنودة نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ميركوريا» لتجارة وتوريد السلع الأولية أمس أن سعر النفط قد يصل إلى 100 دولار للبرميل إذا تفاقم الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مؤتمر للطاقة في إمارة الفجيرة «لا أعتقد أن هناك الكثير من المحللين الذين يرون أن السعر سيرتفع إلى 100 دولار في الظروف العادية. أعتقد أن الأحداث التي وقعت مؤخرا .. أعتقد أن هذا يسبب الكثير من الغموض فيما يتعلق بأين قد تتجه إليه الأمور، لأن السوق لا تضع الصراع ضمن اعتبارات التسعير إلى حد كبير».

وقال أيضاً «زادت التقلبات لكن تحركات الأسعار كانت في الواقع ضعيفة للغاية، ثلاثة دولارات للبرميل ليست بهذه الأهمية… لكن هناك احتمالاً كبيراً بأن يتصاعد هذا الأمر، وإذا تصاعد بالفعل، فأعتقد يمكننا أن نرى 100 دولار».

في هذه الأثناء قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس أن السعودية وروسيا ستناقشان الوضع في سوق النفط وأسعار الخام في ظل الصراع الآخذ في التصاعد بين إسرائيل وحركة حماس.

وأظهر مقطع فيديو نشره صحافيون روس عبر الإنترنت نوفاك وهو يستقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في موسكو أمس.

وقال نوفاك أن روسيا والسعودية ستناقشان أثر الصراع في الشرق الأوسط على السوق. وحذر الكرملين من أن هذا الصراع قد يتحول سريعا إلى صراع إقليمي.

وأضاف نوفاك وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء «سنناقش الأمر… مثل تلك الأحداث في العالم قد تؤثر بشكل أو بآخر على الموقف المتعلق باستهلاك موارد الطاقة».

وقال أيضاً أن روسيا مستعدة لتعزيز إمدادات المنتجات النفطية إلى السعودية. وعادة ما تقوم دول الخليج، التي تمتلك شركات تصدير كبرى، بإعادة تصدير الوقود الروسي.

وأضاف أن روسيا مستعدة للتعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النووية والاستكشاف الجيولوجي والإمدادات الغذائية.

وكانت روسيا والسعودية قد اتفقتا في وقت سابق على مواصلة عمليات الخفض الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في الإجمال بما يشكل ما نسبته واحد في المئة من الطلب العالمي حتى نهاية العام.