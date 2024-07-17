استقرار أسعار النفط مع تعويض تباطؤ الطلب نقص العرض

نيويورك: استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء في ظل تعارض علامات ضعف نمو الطلب في الصين مع احتمالات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 83.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 80.65 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين في الجلسات الثلاث السابقة، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت عند 83.30 دولار أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 17 يونيو تموز.

وعوضت المخاوف بشأن الطلب وقوة الدولار علامات تقلص الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

(رويترز)