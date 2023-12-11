استقرار أسعار النفط وسط المخاوف من فائض المعروض

لندن – رويترز: استقرت أسعار النفط أمس الإثنين مع استمرار المخاوف المتعلقة بفائض معروض الخام على الرغم من تخفيضات «أوبك+» وتراجع الطلب على الوقود العام المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي ستة سنتات إلى 75.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 1427 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام القياس الامريكي (غرب تكساس الوسيط) سبعة سنتات إلى 71.16 دولار.

وقفز الخامان بأكثر من اثنين في المئة يوم الجمعة، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.

وعلى الرغم من تعهد منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بخفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام، فإن المستثمرين ما زلوا متشككين في أن الإمدادات ستنخفض إذ من المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في «أوبك» إلى تخمة في المعروض العام المقبل.

ويتلمس المستثمرون هذا الأسبوع مؤشرات بخصوص أسعار الفائدة من اجتماعات خمسة بنوك مركزية، منها المركزي الأمريكي، وبيانات التضخم الأمريكية لمعرفة تأثيرها على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط.