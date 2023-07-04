استقرار أسعار صرف الين الياباني وسط ترقب الأسواق لتدخل حكومي

■ سنغافورة – رويترز: استقر الين أمس الثلاثاء لكنه ظل معرضاً لمزيد من التراجع وسط ترقب الأسواق لمؤشرات على تدخل السلطات اليابانية. وانخفض الدولار الأسترالي بعد أن قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير.

وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.10 في المئة، قائلاً أنه يحتاج للمزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة، لكنه حذر من أن الأمر قد يتطلب المزيد من التشديد النقدي لخفض التضخم.

وظل المستثمرون في أسواق العملات في حالة ترقب للتدخل المحتمل من جانب السلطات اليابانية لوقف خسائر الين.

وسجل الين 144.64 للدولار في أحدث التعاملات الآسيوية، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في ثمانية أشهر الذي وصل إليه الأسبوع الماضي عند 145.07 للدولار، والذي دفع وزير المالية شونيشي سوزوكي إلى التحذير من بيع الين المفرط.

وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، أمس الثلاثاء أن المسؤولين يتواصلون بشكل وثيق مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ومسؤولين أجانب آخرين كل يوم تقريبا بشأن العملات والأسواق المالية الأوسع.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.3 في المئة إلى 0.6654 دولار بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي، مبددا مكاسب سجلها في مستهل التعاملات.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.097 في المئة إلى 103.05 بعد أن أظهرت بيانات خلال الليل تراجع قطاع الصناعة الأمريكي بشكل أكبر في يونيو/حزيران، ليسجل مستويات شهدتها البلاد لآخر مرة في أعقاب الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19.

وتراجع اليورو 0.13 في المئة إلى 1.0897 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.05 في المئة خلال المعاملات ليصل في أحدث التعاملات إلى 1.2685 دولار. وهبط الدولار النيوزيلندي أيضاً 0.15 في المئة إلى 0.614 دولار.

وفي سوق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب أمس وسط تداول ضعيف بسبب عطلة يوم الاستقلال الأمريكي لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب في وقت يترقب فيه المتداولون مزيداً من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة لتبلغ1925.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار.

وقد يكون حجم التداول متواضعاً بسبب العطلة الأمريكية.

ويتوقع مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90 في المئة تقريباً لرفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وفقا لأداة مراقبة الاحتياطي الاتحادي في بورصة شيكاغو التجارية مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 و5.50 في المئة قبل خفض متوقع في مايو/أيار 2024.

يشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلص الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائداً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما كبح من صعود أسعار السبائك نظراً لأن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 22.96 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.1 في المئة إلى 916.42 دولار، كما قفز البلاديوم 2.1 في المئة إلى 1254.44 دولار.

———————–