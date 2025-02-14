استقرار العملات الرئيسية مع تقييم الأسواق لبيانات أمريكية ورسوم تجارية

طوكيو: لم يشهد الدولار وغيره من العملات الرئيسية تغيرا يذكر اليوم الجمعة مع تقييم المتعاملين للتأثير المحتمل لرسوم جمركية عكسية أعلنتها واشنطن لكن لن تدخل حيز التنفيذ على الفور، في حين خفف تقرير أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المخاوف بشأن التضخم.

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه المعنى بالاقتصاد أمس الخميس بإعداد خطط لفرض رسوم جمركية عكسية على كل دولة تفرض رسوما على الواردات الأمريكية.

ورغم أن الرسوم الجمركية لن تسري على الفور، لكنه قد تدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع فيما يدرس فريق ترامب التجاري والاقتصادي الرسوم المتبادلة والعلاقات التجارية.

وأدى تأجيل تطبيق الرسوم إلى تعزيز التوقعات بوجود مجال أكبر للتفاوض.

(رويترز)