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استقرار النفط بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية

منذ 47 دقيقة

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استقرت أسعار النفط إلى حد بعيد في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، إذ عوضت الآمال في زيادة الطلب في الدول النامية وخفض أكبر مصدري النفط في العالم الإمدادات مخاوف من تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 79.36 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 74.82 دولارا.

وتعرضت الأسعار لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو تموز، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مخزونات الخام بمقدار 500 ألف برميل.

(رويترز)

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