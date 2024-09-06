استمرار إغلاق جزئي في موقع إطلاق النار قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ

ميونيخ: عقب إحباط هجوم يشتبه أنه “إرهابي” على مقرّ القنصلية العامة الإسرائيلية في مدينة ميونيخ، لا تزال المناطق المحيطة بموقع الحادث مغلقة حتى صباح اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة: “الشوارع مفتوحة، لكن هناك بعض المباني، أو المناطق لا تزال مغلقة… لا تزال هناك عمليات تحريز أدلة جارية اليوم”، موضحاً أن المنطقة لا تزال تعتبر مسرح جريمة.

وقتل صباح أمس الخميس شاب نمساوي (18 عاماً) برصاص الشرطة أمام القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، وكان الشاب يحمل مسدساً ويطلق النار. وتبين حالياً أن الشاب، المنحدر من البوسنة، والذي كان يعيش في ولاية زالتسبورغ النمساوية، تم التحقيق معه العام الماضي للاشتباه في أنه أصبح متطرفاً دينياً. وفرضت السلطات النمساوية ضده حظراً يتعلق بحيازة الأسلحة، والذي لن ينتهي سريانه حتى عام 2028 على أقصى تقدير، بحسب بيانات شرطة زالتسبورغ.

ويفترض المحققون أن حادثة أمس كانت محاولة لشن هجوم “إرهابي” ضد المنشأة الإسرائيلية.

وصادف أمس الخميس الذكرى السنوية الثانية والخمسين للهجوم على الفريق الأولمبي الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972.

ووفقاً للشرطة الألمانية، تم تعزيز حماية المؤسسات اليهودية والإسرائيلية في ميونيخ بعد الهجوم الذي تم إحباطه أمس.

(د ب أ)