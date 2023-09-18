استمرار الاحتجاجات المتفرقة بإيران واعتقال 260 شخصاً في الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني

وقفة تضامنية في ساحة الباستيل في باريس إحياءً لذكرى مقتل مهسا أميني- (ا ف ب)

لندن- “القدس العربي”: قالت السلطات الأمنية الإيرانية إنها اعتقلت أكثر من 260 شخصاً في ذكرى وفاة مهسا أميني، وفقاً لوسائل إعلام محلية، فيما شنت السلطات حملة قمع شديدة لتجنب تجدد الاحتجاجات.

وتمت الاعتقالات الـ 260 في غضون 24 ساعة، وفي ذكرى تنظيم بعض من أكبر الاحتجاجات في إيران في التاريخ الحديث، حسبما ذكرت صحيفة “شرق” يوم الأحد.

وأوضحت السلطات الأمنية أن الاعتقالات تمت بسبب انتهاكات الأمن العام والتحريض على التظاهر وحيازة الأسلحة.

ورغم اتخاذ القوات الإيرانية إجراءات أمنية صارمة لمنع تجدد موجة المسيرات، استمرت الاحتجاجات المتفرقة، الأحد.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاماً) يوم 16 سبتمبر أيلول 2022 في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها، العام الماضي، بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران. وأشعلت وفاتها فتيل احتجاجات استمرت شهوراً، وكانت من أبرز مظاهر معارضة المؤسسة الدينية الحاكمة في الجمهورية الإسلامية، بل وأثارت تنديداً دولياً.

وذكرت شبكة حقوق الإنسان في كردستان أن الشرطة ألقت القبض لفترة وجيزة على أمجد أميني، والد مهسا، وحذرته من إحياء ذكرى وفاة ابنته، فيما لم تتمكن الأسرة من زيارة قبرها مثلما كانت تخطط.

الشرطة الإيرانية ألقت القبض لفترة وجيزة على أمجد أميني، والد مهسا، وحذرته من إحياء ذكرى وفاة ابنته، فيما لم تتمكن الأسرة من زيارة قبرها.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين في مدينة همدان بغرب البلاد، مصطفين ويهتفون “الموت للجمهورية الإسلامية”، بينما أظهر مقطعٌ آخر محتجين يهربون بعد إطلاق قوات الأمن على ما يبدو لأعيرة نارية. ولم تتمكن رويترز من التحقق بعد من صحة المقطعين المصورين.

وعقب نشر المقطعين، نشرت وكالة تسنيم شبه الرسمية مقطعاً مصوراً يظهر أن شوارع همدان يسودها الهدوء.

وذكرت جماعات حقوقية، ومنها وكالة أنباء هرانا، أن السلطات اعتقلت عدداً من الأشخاص في مدينتي سقز وسنندج الكرديتين. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية باعتقال العشرات من “الإرهابيين”، بمن فيهم شخص يُزعم أنه كان يخطط لهجوم انتحاري.

وفي الوقت نفسه، قالت السلطات إن مسلحين مجهولين في جنوب إيران فتحوا النار، السبت، على ميليشيا الباسيج المتطوعة شبه العسكرية، التي لعبت دوراً بارزاً في حملة القمع، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة. ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث مرتبطاً بالاضطرابات الحالية.

في غضون ذلك، حذر وزير المخابرات الإيراني من أن طهران قد تتخذ إجراءات لم يكشف عنها ضد وسائل الإعلام الأجنبية التي تتهمها الحكومة بإثارة الاضطرابات العنيفة في البلاد.

وقالت “إيران إنترناشيونال”، وهي قناة تلفزيونية مقرها لندن تنتقد الحكومة الإيرانية، في فبراير شباط، إنها ستنقل استوديوهات البث المباشر الخاصة بها إلى الولايات المتحدة بعد التهديدات التي واجهتها في بريطانيا.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن الوزير إسماعيل الخطيب قوله “(إيران) إنترناشيونال شبكة إرهابية وسنتحرك أينما ومتى اكتشفنا أي عمل إرهابي”.

أميني “ألهمت حركة”

قالت جماعات معنية بحقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص، بينهم 71 قاصراً، قتلوا في المظاهرات التي أعقبت مقتل أميني، فيما أُصيب المئات واعتقل الآلاف. ونفذت إيران سبع عمليات إعدام مرتبطة بالاضطرابات.

تلقي إيران باللوم على خصومها الغربيين وترفض الانتقادات الموجهة لنظامها القانوني قائلة إنه يستند إلى عدم فهم الجماعات الحقوقية لقوانينها الإسلامية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، يوم الجمعة، إن أميني “ألهمت حركة تاريخية… أثرت على إيران وعلى الناس في جميع أنحاء العالم”. واحتشد المئات من أنصار أميني أمام البيت الأبيض أمس السبت.

ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية التصريحات الغربية الداعمة لحقوق المرأة في إيران، ووصفتها بأنها تنضح “بالمعايير المزدوجة والأكاذيب”.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير، الشهر الماضي، إن السلطات الإيرانية “تعرض عائلات الضحايا للاعتقال والحجز التعسفي وتفرض قيوداً قاسية على التجمعات السلمية عند المقابر، وتدمر شواهد قبور الضحايا”.

وقالت جماعات حقوقية إيرانية وغربية إن عدداً كبيراً من الصحفيين والمحامين والناشطين والطلاب والأكاديميين والفنانين والشخصيات العامة وأفراد الأقليات العرقية المتهمين بأن لهم صلات بموجة الاحتجاجات، وأقارب المتظاهرين الذين قتلوا في الاضطرابات تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء أو التهديد أو الفصل من العمل في الأسابيع القليلة الماضية.

وتلقي إيران باللوم في الاضطرابات على خصومها الغربيين وترفض الانتقادات الموجهة لنظامها القانوني قائلة إنه يستند إلى عدم فهم الجماعات الحقوقية لقوانينها الإسلامية.

(رويترز)