استمرار البحث عن أربعة مفقودين بعد تحطم مروحية تابعة للجيش الأسترالي

سيدني: يتواصل اليوم الاثنين البحث عن أفراد طاقم مفقود لمروحية تابعة للجيش الأسترالي تحطمت في البحر قبالة ساحل ولاية كوينزلاند خلال مناورة عسكرية، وفقا لما قاله وزير الدفاع الاسترالي مات كيوج.

وفقد الطاقم المكون من أربعة أفراد عندما سقطت مروحية من طراز إم أر اتش- 90 تايبان في البحر بالقرب من جزيرة هاميلتون أثناء مشاركتها في مهمة ليلة الجمعة، وفقا لما ذكرته الحكومة الأسترالية.

وقال كيوج لبرنامج “إيه بي سي نيوز بريكفاست” الأخباري الأسترالي اليوم الإثنين “البحث لا يزال جاريا. ولا يزال هذا البحث يشارك فيه أفراد من قوات الدفاع الأسترالية وأصدقائنا في القوات الأمريكية بالإضافة إلى خدمات الطوارئ في كوينزلاند”، مضيفا أن العثور على الطاقم المفقود “على رأس أولوياتنا”.

وأكد أن البحث يجري في “بيئة مليئة بالتحديات”.

وأضاف “لقد وجدنا الآن بعض أجزاء الحطام وهذا يساعد في البحث الجاري ووضعنا المزيد من الامكانيات لهذا البحث، ومن الواضح أننا بدأنا بالأفراد الموجودين بالفعل في المنطقة وبعض الغواصين المتخصصين يأتون الأن إلى المنطقة أيضا”.

وقال كيوج إنه تم ايقاف أسطول إم أر إتش90-، الذي يضم ما يقرب من 50 مروحية، مؤقتا.

وتابع في تصريحات منفصلة لراديو ايه بي سي”من المقرر سحب المروحيات من الخدمة في نهاية العام المقبل وفي الوقت الحالي تم إيقاف المروحيات مباشرة في أعقاب الحادث”.

وأضاف أنه “مع ذلك، سنحتاج إلى معرفة نتائج التحقيق … ومن المبكر جدا في هذه المرحلة أن نكون في وضع يسمح لنا بالتكهن”.

(د ب أ)