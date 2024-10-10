استمرار الدعم الحكومي للمزارعين وسط فائض في انتاج القمح المحلي سيحمّل العراق عبئاً كبيرا

بغداد/النجف – رويترز: كشفت حسابات أجرتها رويترز أن محصول القمح الوفير والفائض الضخم في الحبوب بالعراق، أحد أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، ينذران بتحمل الحكومة خسارة صافية تقدر بنحو نصف مليار دولار.

ويعتبر تحقيق الفائض في محصول القمح الذي بلغ 1.5 مليون طن، والذي ساهمت فيه أمطار أفضل من المتوقع والأهم من ذلك الدعم الحكومي، نبأً طيباً للمزارعين. لكن بالنسبة للحكومة فإنه عبء مُكلِف.

وتدفع الحكومة للمزارعين أكثر من مثلي السعر العالمي لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي في ظل ظروف قاحلة في كثير من الأحيان.

ووفقاً للحسابات التي استندت إلى أرقام رسمية ومحادثات مع أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين ومزارعين وأصحاب مطاحن ومحللين ومصدرين، فإن الحكومة ستتكبد خسارة قدرها 458.37 مليون دولار، بعد الدفع للمزارعين وعلى افتراض أنها تمكنت من بيع الفائض إلى المطاحن الخاصة في العراق بسعر متفق عليه.

ويقول معارضون لهذه الآلية إن الأمر يحتاج إلى تحقيق توازن أفضل بين تحديات تحفيز المزارعين والموارد المالية المحدودة.

وقال عادل المختار، المستشار السابق للجنة الزراعة في البرلمان العراقي «هذا تخطيط سيء. لماذا ننتج أكثر مما نحتاج، مما يؤدي أيضاً إلى إهدار المياه؟».

ولتلبية احتياجات برنامج الدعم، تحتاج الحكومة إلى ما بين 4.5 و5 ملايين طن سنوياً.

وتاريخياً كان العراق، وهو جزء من الهلال الخصيب من البحر المتوسط إلى الخليج، هو المكان الذي تطورت فيه الزراعة منذ أكثر من 10 آلاف عام.

وفي السنوات القليلة الماضية، عانت الزراعة العراقية من نقص الأمطار المرتبط بتغير المناخ وقلة المياه المتدفقة عبر نهريها الرئيسيين، دجلة والفرات، وعقود من الصراع الذي تداخل مع الزراعة.

وتصنف الأمم المتحدة العراق بين الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ على مستوى العالم، مما يجعل الأمن الغذائي أولوية للحكومة.

لكن العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، يواجه أيضاً تراجعاً في الميزانية للعام 2025 بعد انخفاض أسعار النفط.

وقال هاري استيبانيان، الخبير المستقل في مجال الطاقة والمياه والزميل البارز في «معهد الطاقة العراقي» في واشنطن «إذا بدأت أسعار النفط في الانخفاض، فإن الحكومة يجب أن تدفع أولاً رواتب موظفيها، لذا فكم سيتبقى لدعم القطاع الزراعي؟ هذا هو السؤال الذي لا أحد يعرف إجابته».

وقد تحاول بغداد تصدير فائضها من الحبوب لكنها قالت إنها تفضل الاحتفاظ به داخل البلاد لتزويد مطاحنها به. وفي تصريح لرويترز، قال حيدر نوري المدير العام للشركة العراقية العامة لتجارة الحبوب إن مساحة التخزين محدودة، وهو ما يحول دون تخزين الفائض للعام المقبل. وأضاف أن الحكومة كانت تشتري القمح بمبلغ قيمته 850 ألف دينار عراقي (649.35 دولار) للطن وتبيعه بقيمة 450 ألف دينار، لذلك لا ترى الحكومة في ذلك خسارة لأن الحبوب ستظل داخل البلاد.

وقال «حقيقة بهذه الحالة ما نحتاج إلى الاستيراد. احتسبنا الكميات وفي فائض في الخزين الإستراتيجي من اليوم حتى شهر أربعة المقبل».

وأضاف «صرنا من دولة مستوردة إلى دولة من الممكن أن تكون مصدرة…وضعنا خطة جديدة الآن بأنه نعطي كميات من الحنطة المحلية من اللي موجودة عندنا للمطاحن الأهلية لغرض إنتاج الطحين الصفر».

وقال مزارعون إن الأمطار ساعدتهم لكن الدعم الحكومي هو الأساس. وقال المزارع عاشور السلاوي من محافظة النجف في جنوب العراق إن السعر الحكومي دفعه إلى زيادة المساحة التي يزرعها بالقمح بنسبة 50 في المئة إلى 15 دونما، والدونم هو وحدة قياس للأراضي تقل عن فدان.

وعلى خلاف السنوات السابقة، أفاد بأن الحكومة دفعت الأموال في الوقت المحدد.

وقال عباس عبيد وهو مزارع آخر من النجف «الفلوس اللي الدولة وفرتها شجعت الفلاح يزرع أكثر من الطاقة اللي موجودة».

وقال محسن عبد الأمير هدهود رئيس التعاونية الزراعية في النجف إن معظم المزارعين شهدوا تحسنا ملحوظا في حياتهم. وأضاف «الدعم للفلاحين والمزارعين والتعويضات تخلي المزارع يتحرك. أول مرة يحصل المزارع مبالغ من الدولة بدو يجهز الأرض من بذور صحيحة أو تغيير الآلات أو توفير الأجهزة أو الكهرباء. فكل لهذا دور بزيادة الإنتاج».

وتابع قائلا «وفرت الدولة ماء، وفرت كهرباء، وهذا هو السبب الرئيسي لزيادة الإنتاج، ووفرت الأسمدة بدعم».

كما قدمت الحكومة دعماً لمحاصيل أخرى مثل الأرز إذ اشترته بسعر يتراوح بين 850 ألف إلى مليون دينار عراقي للطن حسب نوعيته. قد يؤدي قرار الاحتفاظ بفائض القمح في العراق إلى الضغط على الحكومة من المطاحن لخفض أسعار البيع.

وقال علي فاضل، مدير «شركة الأسوار لطحن وتجارة الحبوب المحدودة» وهي شركة من القطاع الخاص إن «السعر للحنطة المحلية هو قابل للنقاش ودولة الرئيس أعطى ثلاثة أشهر مهلة لمداولة موضوع السعر وكفترة تجريبية بعدها راح يكون إعادة تسعير ونحن نتأمل إعادة التسعير تكون طبق الأسعار العالمية لأننا ندفع 450 ألف دينار أعلى من الأسعار العالمية».

وقال نوري إن المزارعين قد يجدون في الوقت نفسه المقابل أقل في موسم 2025 لأن الحكومة تبحث تقليص السعر المدفوع لهم.

وأضاف أن سعر شراء القمح العام المقبل قد ينخفض لكن ليس كثيراً وسيظل أعلى من السوق العالمية. ويقول مزارعون في النجف إن خفض الأسعار سيعني بلا شك كميات أقل من القمح. وقال حسين المرشدي الذي زاد إنتاجه أكثر من 60 في المئة هذا العام إن خفض السعر العام المقبل سيكون كارثة.

(الدولار يساوي 1309 دنانير عراقية).