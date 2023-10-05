استمرار الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا على صدارة الدوري الإسباني

مدريد: يستمر الصراع الشرس بين ثلاثي القمة، ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى الحصان الأسود جيرونا، على صدارة الدوري الإسباني عبر المرحلة التاسعة التي تنطلق غدا الجمعة.

وستكون هذه هي الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي، ثم العودة لاستئناف نشاط الدوري المحلي يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقد يجد جيرونا نفسه منفردا بالصدارة حتى ولو بشكل مؤقت، حينما يلاقي مضيفه قادش عصر السبت، قبل أن يلتقي ريال مدريد مع ضيفه أوساسونا بعدها بساعات قليلة، فيما سينتظر برشلونة حتى مساء الأحد لملاقاة مضيفه غرناطة.

ويشهد الموسم الحالي من الدوري الإسباني صراعا شرسا بين الريال وبرشلونة وجيرونا في الصدارة، حيث يتصدر النادي الملكي جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب ونقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث.

ويعتبر برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم، لكنه سجل ستة انتصارات فقط مقابل تعادلين في الوقت الذي فاز فيه الريال سبع مرات مقابل هزيمة واحدة، أما جيرونا فحقق ستة انتصارات مقابل هزيمة واحدة وتعادل وحيد.

ويمتلك برشلونة أقوى خط هجوم بتسجيله 19 هدفا، بفارق هدف واحد عن جيرونا وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 16 نقطة، ومتفوقا بهدفين على ريال مدريد، الذي يمتلك أقوى خط دفاع، إذ اهتزت شباكه ست مرات فقط، يليه أتلتيكو مدريد ولاس بالماس صاحب المركز الرابع عشر، وكلاهما اهتزت شباكه سبع مرات، ويحل برشلونة في المركز الرابع في قائمة أقوى دفاع حيث استقبلت شباكه ثمانية أهداف، مقابل 11 هدفا في مرمى جيرونا.

وقبل أيام قليلة من استئناف النشاط المحلي، فاز ريال مدريد على نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي 3/ 2، كما فاز برشلونة على مضيفه بورتو البرتغالي 1 /صفر في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر الفريقان مجموعتيهما القاريتين بالعلامة الكاملة بست نقاط من انتصارين متتاليين.

وفي الجولة الماضية من الدوري الإسباني، فاز برشلونة على ضيفه إشبيلية 1 /صفر، كما حسم الريال صراعه مع مضيفه جيرونا وفاز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

ولم يتضح بعد مصير القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي من المشاركة مع برشلونة أمام غرناطة، بعدما غادر أرض ملعب المباراة أمام بورتو في الدقيقة 34، إثر إصابة في الكاحل الأيسر، بعد تدخل قوي من ديفيد كارمو مدافع بورتو، وقرر تشافي هيرنانديز مدرب النادي الكاتالوني، إشراك فيران توريس بدلا منه، قبل أن يسجل توريس هدف الحسم.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الواعد لامين يامال بعد تعرضه لضربة قوية في البطن ومغادرته الملعب قبل عشر دقائق من النهاية.

على الجانب الآخر، يفتقد ريال مدريد لجهود ناتشو أمام أوساسونا بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات عقب طرده أمام جيرونا.

وتنطلق الجولة التاسعة للدوري الإسباني غدا الجمعة بمباراة أتلتيك بيلباو مع ألميريا. ويلتقي السبت ريال ماريوركا مع فالنسيا وإشبيلية مع رايو فايكانو، فيما يلتقي الأحد فياريال مع لاس بالماس وأتلتيكو مع ريال سوسيداد وديبورتيفو الافيس مع ريال بيتيس وسيلتا فيغو مع خيتافي.

(د ب أ)