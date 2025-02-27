استمرار العدوان شمال الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة- (فيديو)

نابلس: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على المنطقة منذ أكثر من شهر.

وذكر شهود عيان أن اشتباكات مسلحة اندلعت داخل المخيم مع مقاومين فلسطينيين، بعد أن اقتحم الجيش المخيم.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/N866T66ru6 — فلسطين بوست (@PalpostN) February 27, 2025

وأوضح الشهود أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم.

ومنذ 38 يوما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شمال الضفة مستهدفا مدينة جنين ومخيمها، ويستهدف مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 32، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم الـ19.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/LUko7F8Yia — أخبار الأردن (@AkhbarOrdon) February 27, 2025

ومساء الأحد، اقتحمت دبابات إسرائيلية مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في تصعيد عسكري هو الأول من نوعه منذ عام 2002.

وشوهدت 3 دبابات إسرائيلية ترافقها آليات عسكرية تقتحم المخيم، في مشهد يعيد للأذهان اجتياح الضفة الغربية خلال عملية “السور الواقي” عام 2002.

وفي مؤتمر صحافي مساء الأحد، خلال حفل تخريج ضباط في مدينة حولون قرب تل أبيب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش سيواصل القتال في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية التي أطلق عليها اسم “السور الحديدي”، في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمال الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 63 شهيدا وفق وزارة الصحة، ونزوح عشرات الآلاف، ودمارا واسعا.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن تلك العملية تأتي “في إطار مخطط حكومة نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين”.

ويأتي توسيع العمليات العسكرية شمال الضفة الغربية بعد تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء الإبادة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 926 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)