استمرار اللقاءات الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة.. والتركيز ينصب على عضوية كاملة

غزة – “القدس العربي”:

واصل الرئيس محمود عباس والطاقم المرافق له عقد اجتماعات سياسية، على هاش المشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، وذلك قبل الكلمة المهمة التي يلقيها الرئيس الفلسطيني مساء الخميس، والتي تتضمن المطالب الفلسطينية من المجتمع الدولي، لحل الصراع مع الاحتلال، وفي مقدمتها الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الأممية.

واجتمع الرئيس عباس مع رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وخلال اللقاء أكد دا سيلفا على مواقف بلاده الداعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحرية واقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، واستمرار التنسيق لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.

وكان الرئيس عباس التقى كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إلى جانب عقده لقاء مع الجالية الفلسطينية في أمريكا.

وفي سياق اللقاءات الفلسطينية، بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الجهود العربية الأوروبية لإحياء العملية السياسية، وذلك في مقر الأمم المتحدة.

وقد رحب اشتية بمخرجات الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية بتنسيق عربي أوروبي في مبادرة “جهود يوم السلام”، مؤكدا ضرورة العمل الجماعي على إحياء العملية السياسية في ظل انسداد الأفق السياسي، والعمل على حماية حل الدولتين، في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية لإمكانية إقامة دولة فلسطينية.

من جهته أطلع وزير الخارجية رياض المالكي، وزيرة خارجية هولندا هانكي برونز سلوت، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة.

وأكد المالكي أن القضية الفلسطينية تواجه ظروفا صعبة للغاية، في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية.

ونقل بيان الخارجية الفلسطينية عن الوزيرة الهولندية تأكيدها على موقف بلادها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحلها على أساس حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وفي السياق، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، موقف المنظمة الثابت تجاه قضية فلسطين والقدس، ودعا خلال ترؤسه اجتماعا للجنة السداسية المعنية بفلسطين المنبثقة عن المنظمة، على هامش الاجتماعات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى حشد الجهود السياسية والقانونية كافة، لتسخير الإجماع الدولي بشأن إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإعادة إطلاق عملية سلام برعاية دولية متعددة الأطراف وفق جدول زمني محدد وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.