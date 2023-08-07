استمرار المباحثات الفلسطينية اللبنانية حول التطورات في “عين الحلوة”

رام الله: بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، الاثنين، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الأوضاع في مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن الأحمد التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت، أن اللقاء بحث “التطورات في مخيم عين الحلوة، وتثبيت وقف إطلاق النار”.

وحضر اللقاء السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات.

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون عضو اللجنة التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير عزّام الأحمد يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان السيد أشرف دبور وأمين سر فتح والفصائل الفلسطينية السيد فتحي أبو العردات، وتم بحث التطورات في مخيم عين الحلوة. pic.twitter.com/V7s6v7bmHf — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 7, 2023

وأضافت “وفا”، أن الأحمد التقى أيضا مع أمين التنظيم الشعبي الناصري النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد، بحضور دبور وأبو العردات، وعضو الأمانة السياسية في التنظيم الشعبي ناصيف عيسى.

وجرى خلال اللقاء أيضا “استعراض الأوضاع في مخيم عين الحلوة والإجراءات لتثبيت وقف إطلاق النار، ومتابعة لجنة التحقيق المكلفة بالكشف عن المتورطين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه”، وفق المصدر ذاته.

والأحد، التقى الأحمد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لبحث التطورات في مخيم عين الحلوة، وفق وكالة “وفا”.

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم “عين الحلوة” استمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن الوطني التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جرى خرقه عدة مرات.

وأسفرت الاشتباكات عن 12 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في المخيم الذي تأسس عام 1948، وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا.

وإجمالا، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما يخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.

(الأناضول)