استمرار تقدم غانتس على نتنياهو باستطلاعات الرأي

القدس: أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، الجمعة، استمرار تقدم زعيم حزب “الوحدة الوطنية” المعارض بيني غانتس، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمنصب رئاسة الحكومة في حال إجراء انتخابات جديدة.

وأوضحت صحيفة “معاريف” في استطلاعها بعنوان: “هل انتهى عهد نتنياهو؟” أن 44 بالمئة يفضلون غانتس، لرئاسة الحكومة مقابل 38 بالمئة يفضلون نتنياهو للمنصب نفسه.

والأسبوع الماضي، قال 42 بالمئة من الإسرائيليين إنهم يفضلون غانتس في رئاسة الحكومة، لو جرت الانتخابات اليوم، مقابل 35 بالمئة لنتنياهو، وفق الصحيفة.

وفي استطلاع الأسبوع الجاري، أشارت الصحيفة إلى أنه “إذا جرت انتخابات اليوم، سيحصل تحالف نتنياهو على 47 مقعدا والمعارضة على 63، وسيحصل العرب على 10 مقاعد” من أصل 120 مقعدا بالكنيست.

وتعكس نتائج الاستطلاع الأزمة التي يمر بها نتنياهو في ظل استمرار الحرب على غزة والتلويح بالحرب على لبنان.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، سيحصل “الوحدة الوطنية” على 24 مقعدا (مقارنة بـ12 الآن) فيما يحصل “الليكود” الذي يقوده نتنياهو على 21 مقعدا (مقارنة بـ32 الآن)، أما حزب “هناك مستقبل” الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لبيد فيحصل على 15 مقعدا (مقارنة بـ24 الآن).

ويلزم لتشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل.

ورغم تصاعد المطالبات في إسرائيل بإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن نتنياهو أعلن مرارا رفضه إجراء انتخابات في ظل الحرب.

وجرت آخر انتخابات في إسرائيل نهاية العام 2022، وبموجب القانون فإن ولاية الكنيست تستمر 4 سنوات، ما لم يتم إقرار إجراء انتخابات مبكرة.

(الأناضول)