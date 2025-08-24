استمرار جهود إخماد حريق غابات في شمال المغرب

الرباط: تواصل السلطات المغربية الجهود من أجل إخماد حريق اندلع الخميس في غابة بإقليم شفشاون شمالي البلاد، والذي لم يخلف خسائر في الأرواح.

وأوضح مسؤول بالوكالة المغربية للمياه والغابات (حكومية)، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الحريق الذي اندلع الخميس بغابة بوهاشم بضواحي شفشاون، تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها مستويات قياسية.

وقال المسؤول، إن “الحريق أتى على مساحة تُقدّر بـ180 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، وفق حصيلة أولية”.

وأضاف أن طائرات متخصصة تواصل العمل على إخماد الحريق، فضلا عن نشاط سلطات الوقاية المدنية بالمنطقة لمواجهة التداعيات المحتملة للحريق.

وقدرت السلطات المغربية عدد الحرائق المسجلة خلال عام 2024 بنحو 382 حريقا أتت على قرابة 874 هكتارا من الغابات، بانخفاض 82 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وتغطي الغابات حوالي 12 بالمئة من مساحة المغرب الذي يشهد سنويا حرائق متفاوتة الشدة.

(الأناضول)