“استنفار” أمريكي بعد اقتراب 11 سفينة حربية روسية وصينية من سواحل الأسكا

واشنطن- “القدس العربي”: أجرت الصين وروسيا عملية بحرية مشتركة بالقرب من الأراضي الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أدى إلى استجابة كبيرة من البحرية الأمريكية.

وتتألف العملية المشتركة من 11 سفينة اقتربت من الساحل الجنوبي الغربي لولاية الأسكا، وفقًا للسيناتور دان سوليفان (جمهوري من ألاسكا).

وقال سوليفان إن البحرية الأمريكية حشدت في النهاية أربع مدمرات لتوجيه السفن الصينية والروسية بعيدًا عن المياه الأمريكية.

وقال سوليفان “هذا غير مسبوق من حيث حجم ونطاق قوة المهام البحرية المشتركة هذه بين روسيا والصين، والتي تعمل بشكل وثيق للغاية”، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز”.

وأضاف”سواء كنت تعيش في ألاسكا مثلي، أو على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، من الواضح أن هناك “قوة عمل كبيرة مشتركة” بين الخصوم.

ولاحظ سوليفان أن ما حدث يعزز فكرة ” أننا دخلنا حقبة جديدة من العدوان الاستبدادي بقيادة الديكتاتوريين في بكين وموسكو الذين يزدادون عدوانية”.

وقد كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” لأول مرة العملية الصينية والروسية المشتركة يوم السبت.

وبالإضافة إلى المدمرات الأربع التي تم حشدها، أرسلت الولايات المتحدة أيضًا طائرات P-8 Poseidon لطرد السفن الصينية والروسية بعيدًا عن ساحل ألاسكا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وقد اقتربت السفن من جزر ألوشيان، لكنها لم تدخل المياه الإقليمية للولايات المتحدة.