استنفار أمني في المغرب قبيل اليوم المحدد للهجرة السرية نحو سبتة… ومدونون: الجزائر “وراء الحملة”- (تدوينات)

الرباط – “القدس العربي”:
“لأول مرة في التاريخ: هجرة سرية في علم الجميع”، عبارة كتبها مدوّن مغربي ساخرا من الحملة الرقمية التي تم تداولها قبل أيام في مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن تحريضا صريحا على تنفيذ عملية هجرة غير مشروعة جماعية إلى مدينة سبتة المحتلة سباحة.
التاريخ الذي صار عنوانا لنكتة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان له الصدى نفسه لدى فئة قليلة من الشباب الذين ركبوا المغامرة وقرروا تقاسم تدوينة الهجرة السرية في 15 من أيلول/ سبتمبر الحالي، يعني بعد غد الأحد.
من جهتها، السلطات الأمنية المغربية تعاملت مع الأمر بجدية، وأرسلت تعزيزات أمنية إلى المناطق الشمالية المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال الشاب صاحب الدعوة إلى تنظيم هجرة سرية جماعية، وهو ما أفاد به مصدر أمني، من كون الشرطة الولائية القضائية بمدينة تطوان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية)، تمكنت الاثنين، من توقيف شاب يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر أخبار زائفة ومحتويات تحرّض على تنظيم الهجرة غير المشروعة باستخدام الأنظمة المعلوماتية.
الشاب الموقوف، كان قد ظهر في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يحرّض فيه على تنفيذ عملية جماعية للهجرة غير النظامية في 15 أيلول/ سبتمبر، وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الدعوات التحريضية المزعومة عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمنطقة دار بوعزة الواقعة ضواحي مدينة الدار البيضاء.
وقد أخضع الأمن الوطني المعني بالأمر لإجراءات البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ظل تواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في “فبركة ونشر هذه المحتويات التحريضية والأخبار الزائفة”.
الحملة الرقمية للهجرة السرية الجماعية في الـ 15 من أيلول/ سبتمبر الحالي واجهتها السلطات الأمنية بمكافحة المحتويات الرقمية التحريضية على تنظيم الهجرة غير المشروعة، من خلال عمليات جرت بكل من طنجة وتطوان، وأسفرت عن توقيف 60 شخصا، من بينهم قاصرون، للاشتباه في تورطهم في فبركة ونشر أخبار زائفة على منصات التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة السرية.
بالنسبة لمواجهة هذا “الاقتحام الجماعي” المزعوم لمدينة سبتة المحتلة، فقد خصصت السلطات الأمنية تعزيزات مكثفة توجد على الأرض خاصة في المناطق المحاذية للمدينة المحتلة، كما هو الحال بالنسبة لمدينة الفنيدق القريبة من تطوان، التي كانت السلطات قد سيجت شواطئها لمنع أي محاولة للهجرة غير المشروعة عن طريق السباحة. كما شرعت السلطات الأمنية في فرض رقابة على جميع سيارات الأجرة المتجهة نحو مدينة الفنيدق.
الدعوات التحريضية أغضبت كثيرا من المغاربة، خاصة أنها تستهدف فئة الشباب والمراهقين، كما تطرقت تحليلات متخصصين إلى “ضلوع المخابرات الجزائرية في الترويج لهذه الحملة التحريضية لضرب استقرار المملكة وأيضا محاولة الإضرار بالعلاقات مع الجارة الشمالية إسبانيا”.
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التعزيزات الأمنية المغربية في المناطق الشمالية المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، قابلها عدد من المسؤولين الإسبان بالإشادة، مؤكدين أن “تحركات المغرب على الحدود مع سبتة أنقذت المنطقة من أزمة إنسانية”، كما قابل عموم المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي تلك الحملة التحريضية بالسخرية، حيث كتبت صفحة تدعى “عشاق جبالة”، أنها “أول عملية سرية في علم المغرب كاملا والبوليس (الشرطة) والجدارمية (الدرك الملكي) والبحرية وإسبانيا”، وقالت مدونة أخرى إنها “في كل العالم اسمها (الهجرة السرية) إلا عندنا في المغرب الكل يتداول هاشتاغ”.
في حين وجه بعضهم أصابع الاتهام إلى الجزائر بالوقوف خلف هذه الحملة التي وصفت بأنها “محاولة يائسة وبائسة للنيل من استقرار المغرب”، كما أشاروا إلى ترحيل عدد من مواطني تلك الدولة بعد أن كانوا ضمن المحرضين والمستعدين للمشاركة في عملية الهجرة الجماعية غير المشروعة.
ومنذ شهر آب/ أغسطس المنصرم، والسلطات المغربية تواجه موجة جديدة للهجرة السرية نحو مدينة سبتة عن طريق السباحة، وتمكنت من إحباط العديد من المحاولات الجماعية والفردية للعبور إلى سبتة المحتلة، وتحدثت مصادر إعلامية محلية عن توقيف أكثر من 800 شخص من المرشحين للهجرة غير المشروعة في ليلة واحدة، وأغلبهم مغاربة وجزائريون، إضافة إلى جنسيات عربية وآسيوية أخرى.
ومنذ ذلك الحين، شددت السلطات المغربية من إجراءاتها بشكل صارم، للحد من تلك المحاولات المتكررة للهجرة، وذلك عبر إجراءات مبتكرة، مثل الإغلاق الكامل للرصيف المؤدي إلى الشاطئ على مستوى المقطع الرابط بين الفنيدق وسبتة، بوضع سياجات حديدية، لمنع الجميع من الاقتراب من الشاطئ.
كل عصر و فتوحاته . ممتاز جدا
الغريب في موضوع سبتة ومليلية ان الجزائريين يحاولون استفزاز المغاربة في كل مرة بكونهم غير قادرين على استرجاعهما، مع العلم ان الدولة الجزائرية تعتبرها أراض اسبانية دفاعا على المبدأ الشاذ وهو الحدود الموروثة عن الإستعمار.
والغريب ايضا ان الاف الجزائريين يقصدونها ويطلبون من المغرب تحريرها.
لم يطلب ابدا المغرب استرجاع المدينتين في المحافل الدولية و لم يطلب المساعدة من الدول العربية. اذكرك ان المغرب رأسه في اوربا و رجليه في افريقيا و لا داعي للدخول في التفاصيل.
الجزائر و منذ سنوات عديدة و هي تطالب بتصحيح الظلم التاريخي بحق أفريقيا عبر طلب مقعدين دائمين للقارة داخل مجلس الأمن الدولي، الجزائر كباقي دول العالم و منها المغرب الأقصى تعترف بسبتة و مليلية في حدود اسبانيا و هذا هو الواقع
الجزائر لا تعترف بسيارة إسبانيا على المدنيين بل العكس تعتبرهم مستعمرتين بينما المغرب هو من يعترف بهم اسبانيتين وهذا التعاون الأمني والتنسيق بين البلدين اكثر من كافي لتوضيح هذا مع العلم ان المغرب لم يطلب يوما في أي محفل دولي لإنهاء استعمار إسبانيا للمدينتين بل على العكس الجزائر من كانت تطالب بهذا والجزائر وعدت لو أن المغرب شن حرب لتحريرهم ستساعد الجزائر في هذا
لاكن للأسف الشديد أن المغرب لم يطلق رصاصة على الكفار لتحرير ارضه يوما بل كان يطالب بهذا بالكلام ولاكن أطلق النار على الجزائر للاستيلاء على اراض قام الجزائريين بتحريرها بدمائهم ورواحهم و قام المغرب ايضا بإطلاق النار على الشعب الصحراوي للاستيلاء على أرضهم… وكأنه يحرم عليه تحرير ارضه من الكفار بينما يستبيح سرقة ارض وقتل المسلمين فعجبا
سيد خالد،
أليس وزير خارجية الجزائر في عهد بوتفليقة الذي صرح خلال أزمة جزيرة ليلى انها ارض اسبانية.
أليس وزير خارجية الجزائر الحالي الذي صرح ان الصحراء الغربية ٱخر مستعمرة في افريقيا.
أليس وزير خارجية الجزائر الذي صرح امام وزيرة خارجية اسبانيا ان الأخيرة يمكنها التحدث باسم بلاده.
أليست الجزائر من سلمت جزيرة كاباريرا الجزائرية لإسبانيا مقابل استقبالها بن بطوش.
كما اسلفت، المغرب له اولوياته، الصحراء الغربية وقد انتهى موضوعها، الدور على الصحراء الشرقية بحول الله ثم سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
هذا ما أوصلتنا إلبه الأنظمة الدكتاتورية الفاشلة بالمنطقة : الفقر ، البطالة ، التجويع … يقولون لك اننا سنبني أكبر ملعب في العالم و سنستضيف كأس العالم و كأس إفريقيا و نبني اكبر برج في افريقيا و اكبر ميناء في العالم…و المواطن لا يجد ما يسد به رمقه .
هذا ما أوصلتنا إلبه الأنظمة الدكتاتورية الفاشلة بالمنطقة : الفقر ، البطالة ، التجويع … يقولون لك اننا سنبني أكبر ملعب في العالم و سنستضيف كأس العالم و كأس إفريقيا و نبني اكبر برج في افريقيا و اكبر ميناء في العالم…و المواطن لا يجد ما يسد به رمقه .
تصوروا معي مثلا لو كان الاتحاد المغرب العربي مفعلا ، و طبقت الاهداف التي أنشئت من أجله كحركة تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بين دوله ؛ لكنا أفضل من المواطن الاوروبي الذي لا يحتاج بالمناسبة الى جواز سفر لينتقل من دولة أوروبية الى اخرى .
جميل يا نجيب المغربي ما قلته عن تفعيل اتحاد المغرب العربي، وضمان حرية تحرك السلع و الافراد بين دوله.
لكن أوضح لنا رجاء تصورك ، كم دولة تريد أن يضم هذا الاتحاد، وهل ما يسمى ب”الجمهورية العربية الصحراوية” ستكون ضمنه حتى يكون فعالا؟
اشكرك على اخي نجيب المغربي على التحليل الاستراتيجي للمغرب العربي لكن للاسف ان فرنسا واسراءيل لا تريد ان تنجح هذه المبادرات العربية لكي تتفتت الشعوب والاخوى.و.و.و.و
تعتبر سبتا ومليليا مدنيين مغربيتين من حق المغربة تواجد بيها في اي دقيقة ولماذا سلطات المغربية لا تطالب بيها في محافل الدولية ومنع المغربي شباب ذهاب أليها وكل هذا استنفار خوف من سلطات الإسبانية ولا مخزن
يااخي شعيب المغرب استرجع صحراءه سلميا وبدون اراقة دماء وهدا ماتود فعله في قضية سبتة ومليلية وكنت ستكون اول من يشتكي من نتائج الحرب وإسبانيا ليست دولة ضعيفة فكفى من الشعارات
اذكر بعض الاخوة ان المغرب يستكمل وحدته الترابية على مراحل لسببين اثنين هما ان المغرب تم تمزيقه من طرف قوى استعمارية وليست قوة واحدة والمغرب وحده ادرى باولوياته، بالإضافة ان من صنع فيهم المغرب خيرا وساعدهم على الاستقلال هم اول من خانوه ويدافعون على حدود المستعمر دون خجل.
فبعد استرجاع الصحراء الغربية من اسبانيا، سياتي الدور على الصحراء الشرقية بحول الله. وبعد ذلك سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
اما اعلى برج في افريقيا وما يليه من المنشٱت فذاك امر واقع وليس خيالا ويتمنى من يحقد على كل من هو مغربي لو ينال قسطا ولو بسيطا مما قام به المغرب.
أتفق معك أخي ملاحظ… فالمغرب له أولويات في موضوع استكمال وحدته الترابية ، فكما تعلم حصل المغرب على استقلاله رسميا في 2مارس 1956 لكن هذا الاستقلال كان ناقصا بفعل أن عدة مناطق مغربية ظلت محتلة ، وهكذا ناضل المغرب من أجل استكمال وحدته الترابية بدءا باسترجاع منطقة طرفاية 1958 ثم سيدي يفني 1969 ثم الصحراء المغربية على مرحلتين سنة 1975 و1979
الخبر نقله موقع “algeriatimes”، يوم:14/09/2024/تحت عنوان:” استنفار أمني في المغرب لتصدي لعملية هجرة جماعية غير شرعية إلى مدينة سبتة المحتلة سباحة”، وجاء في أحد التعليق ما نصه:
أقتبس:
مغربي
من غراءب الدنيا
الدولة لم تسخر هده الامكانيات حتى لانقاد والبحث عن مفقودي فيضانات كل الجنوب الشرقي للمغرب وسخرتها لحماية مدينة تحتلها اسبانيا وتلعب دور الدركي لحماية اسبانيا ولو انني شخصيا اشك في مصداقية هده الدعوة لانه من غير المعقول ومن غير المنطقي ان تقول للدولة خدي علما واتخدي اجراءاتك لاننا سنهاجر جماعة بعد اسبوعين مستحيل . وفي كلتا الحالتين اتساءل كيف للمسؤولين المغاربة ان يكشفوا على وجوههم بعد رغبة المغاربة في هجرة جماعية ؟ من جهة اخرى في هده اللحظة يتجول الركراكي في اوروبا بدريعة تتبع هدا الاعب وداك باموال الشعب فنادق فخمة تداك الطاءرات اكل شرب مصروف يومي كان كل هده التفاهات التي اتوا بها من اوروبا لا تكفي وكان الهدف هو العدد من الاستقطابات وليس الالقاب والتاريخ . يسمحون لتافه بتبدير اموال المغاربة على شيء ويمنعون فقراء المغرب حتى من حلم تغيير حياتهم الى الافضل وهو شيء غير مؤكد الاغلبية يغرقون ويغادرون هدا البلد وغالبا بدون اي ندم” انتهى لاقتباس
الخبر نقله موقع “algeriatimes”، يوم:14/09/2024/تحت عنوان:” استنفار أمني في المغرب لتصدي لعملية هجرة جماعية غير شرعية إلى مدينة سبتة المحتلة سباحة”، وعلق عليه أحد القراء بما نصه:
أقتبس:
مغربي
من غراءب الدنيا
الدولة لم تسخر هده الامكانيات حتى لانقاد والبحث عن مفقودي فيضانات كل الجنوب الشرقي للمغرب وسخرتها لحماية مدينة تحتلها اسبانيا وتلعب دور الدركي لحماية اسبانيا ولو انني شخصيا اشك في مصداقية هده الدعوة لانه من غير المعقول ومن غير المنطقي ان تقول للدولة خدي علما واتخدي اجراءاتك لاننا سنهاجر جماعة بعد اسبوعين مستحيل . وفي كلتا الحالتين اتساءل كيف للمسؤولين المغاربة ان يكشفوا على وجوههم بعد رغبة المغاربة في هجرة جماعية ؟ من جهة اخرى في هده اللحظة يتجول الركراكي في اوروبا بدريعة تتبع هدا الاعب وداك باموال الشعب فنادق فخمة تداك الطاءرات اكل شرب مصروف يومي كان كل هده التفاهات التي اتوا بها من اوروبا لا تكفي وكان الهدف هو العدد من الاستقطابات وليس الالقاب والتاريخ . يسمحون لتافه بتبدير اموال المغاربة على شيء ويمنعون فقراء المغرب حتى من حلم تغيير حياتهم الى الافضل وهو شيء غير مؤكد الاغلبية يغرقون ويغادرون هدا البلد وغالبا بدون اي ندم” انتهى لاقتباس
أمام هذا الوضع ..ستضطر اسبانيا إلى الانسحاب من المدينتين المحتلتين مستقبلا