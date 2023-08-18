استنفار مقاتلات يابانية بعد رصد طائرات روسية قبالة سواحل البلاد

طوكيو: أقلعت مقاتلات يابانية الجمعة بعد رصد طائرات استطلاع روسية قبالة بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة.

وحلّقت طائرتان على طول الساحل بين وسط اليابان وجنوبها وعبرتا في مضيق تسوشيما قبل أن تعودا على المسار ذاته، بحسب بيان هيئة الأركان المشتركة المقتضب.

وأضاف البيان أن مقاتلات قوة الدفاع الجوي “أقلعت ردا على ذلك”.

وسبق أن استنفرت مقاتلات تابعة للجيش الياباني في أيار/مايو في مواجهة طائرات روسية مخصصة لجمع المعلومات الاستخباراتية.

وتأتي الخطوة فيما سيجتمع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في إطار قمة تعقد في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الجمعة.

وسيتفق القادة الثلاثة على إقامة خط ساخن ثلاثي جديد وتنظيم مناورات عسكرية منتظمة وعقد قمم ثلاثية كل عام.

انضمت اليابان إلى حلفائها الغربيين في فرض عقوبات على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا وحذّرت من التهديد الذي تمثّله روسيا.

وحذّرت في آخر وثيقة أمنية دعت في الماضي إلى تعزيز العلاقات والتعاون مع روسيا، من أن مناورات موسكو المشتركة مع الصين تثير القلق.

والشهر الماضي، نفّذ البلدان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان ونظّما دورية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي في حزيران/يونيو.

واستنفرت المقاتلات اليابانية 778 مرّة في 2022، 150 منها ضد روسيا، وهو أقل رقم يسجّل منذ 2013، بحسب هيئة الأركان.

(أ ف ب)