“استهتار خطير بالحياة البشرية”.. أعضاء في الكونغرس يطالبون بتفسيرات حول ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في اليمن

واشنطن- “القدس العربي”: طالب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، يوم الخميس، وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بتقديم تفسيرات حول الغارات الجوية الأمريكية في اليمن، والتي أفادت تقارير بأنها تسببت في مقتل العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، منذ الشهر الماضي.

وجاء في الرسالة التي وجهها كل من كريس فان هولين (ماريلاند)، إليزابيث وارن (ماساتشوستس)، وتيم كين (فرجينيا) إلى هيغسيث: “نكتب إليكم بشأن تقارير تشير إلى أن الضربات الأمريكية على محطة وقود رأس عيسى في اليمن الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل ما يُقدّر بأكثر من 70 مدنيًا”.

وأشار المشرّعون إلى أن “مشروع رصد الأثر المدني التابع لمجموعة حماية الأمم المتحدة قدّر أن شهر مارس/ آذار 2025 شهد أعلى حصيلة للضحايا المدنيين في اليمن منذ عامين، مع تضاعف الأرقام ثلاث مرات مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ العدد 162 ضحية مدنية”.

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ: “إذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فلا غرابة فيها، بالنظر إلى أن استخدام الأسلحة المتفجرة في مناطق مأهولة – كما يبدو أنه حدث في هذه الضربات – يحمل خطرًا كبيرًا بإلحاق أذى بالمدنيين”، حسبما ذكرت منصة “كومن دريمز”.

وتطرّقت الرسالة إلى تقارير عن نية إدارة ترامب تفكيك السياسات والإجراءات المصممة لتقليل الخسائر المدنية في وزارة الدفاع. ووفقًا للرسالة، تم بالفعل عزل كبار المستشارين القانونيين (ضباط JAG)، الذين كانوا يقدّمون مشورة حيوية للمقاتلين الأمريكيين بشأن التزاماتهم القانونية، بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة وسياسات تخفيف الأضرار.

وتابعت الرسالة: “خفّفت وزارة الدفاع مؤخرًا من قواعد الاشتباك، ما سمح للقيادة المركزية وقيادات قتالية أخرى بتنفيذ ضربات دون العودة إلى البيت الأبيض، ما يضعف الرقابة الضرورية على قرارات مصيرية تتعلق بالحياة والموت”.”هذه الخطوات تشير إلى تخلي الإدارة عن التزاماتها بتقليل الخسائر بين المدنيين”.

وسعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى الحصول على إجابات واضحة من وزير الدفاع حول عدد من النقاط الجوهرية المرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية في اليمن. فبدأوا بالسؤال عمّا إذا كانت الوزارة قد أجرت تقييمًا دقيقًا لعدد الضحايا، سواء من المدنيين أو المقاتلين، في كل غارة جوية نُفذت داخل الأراضي اليمنية.

“So far the Trump administration appears to be ‘choosing targets [in Yemen] that pose a more direct risk to civilians and may indicate a higher tolerance to the risk of civilian harm,’ Airwars said.”https://t.co/7hbHd1Mqjq pic.twitter.com/gM4wuKCA9R

— Airwars (@airwars) April 25, 2025