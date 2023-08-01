سياسة | عربي

استهجان إثر ضرب شاب يمني من قبل مجموعة من الأتراك في إسطنبول- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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أحمد الأغبري
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صنعاء- “القدس العربي”: تداول يمنيون باستهجان، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لشباب أتراك يضربون بوحشية شابا يمنيّا في أحد أحياء إسطنبول على خلفية عراك بين طفل يمني وآخر تركي.

ويظهر الفيديو تعرض الشاب اليمني لضرب جماعي قاس من قبل مجموعة كبيرة من الشباب الأتراك استمروا في ملاحقته من مكان إلى آخر وضربه دون رحمة.

وانتقد نشطاء يمنيون هذا السلوك، الذين رأوا أنه “يعكس تصاعد العنصرية ضد العرب والأجانب في تركيا”.

وقال الصحافي اليمني أنيس منصور، في مدونة على موقع أكس، “القضية ليست عنصرية الشعب إنما عنصرية رجال الأمن، الذين أخذوا اليمنيين، وتركوا الأتراك بعد الحادثة. إذا لم تتدخل الدولة بوضع حد وقانون ضد العنصرية فالوضع خطير على الجميع وعلى اقتصاد وسياحة الدولة”.

وكتب الصحافي اليمني صدام الكمالي “عشرات الأتراك يعتدون بالضرب على شاب يمني في أحد المجمعات السكنية بإسطنبول. حادثة اعتداء عنصري مخيفة!. على السفارة اليمنية إنصاف هذا الشاب، وعلى السلطات التركية معاقبة هؤلاء الوحوش البشرية لعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات تجاه الأجانب والعرب”.

وأضاف في منشور لاحق، “هذا تحرك يمني رسمي مشكور من قبل السفارة اليمنية في أنقرة في جريمة الاعتداء على الأخوين هشام وفراس النهاري. ننتظر الرد الرسمي التركي حيال هكذا جريمة بشعة بحق طفل يبلغ من العمر 15 عاما وشقيقه (23 عاما)”.

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