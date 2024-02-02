استهداف أرشيف اللجوء في الأونروا

توجد العشرات من المنظمات الأممية والإقليمية، التي لا تقدم شيئاً ذا قيمة مهمة للإنسانية، وتظهر وكأنها أندية تقاعد للسياسيين القادمين من بعض البلدان، وفرصة من أجل حصول بعض أبناء الطبقات صاحبة الحظوة على وظيفة تؤهلهم لمباشرة مسيرة دبلوماسية مريحة، وفي الفضاء المتشابك للعمل الأممي، فإن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا يمكن أن تعتبر من هذه المواقع المريحة، بالنسبة لمنظومة الدبلوماسيين الدوليين المتقاعدين، أو الصاعدين، فالعمل كثير، والروتين أصبح قاتلاً، والمسؤوليات متعددة، والتمويل دائماً ما يشكل تحدياً متواصلاً، وبينما تغدق الدول والشركات الكبرى أموالاً طائلةً على منظمات كثيرة، فإنها تتعامل بلا مبالاة مع الأونروا ومهمتها، التي هي مهمة واضحة ومباشرة ولا تحمل هامشاً استعراضياً واسعاً.

علق العديد من الدول مؤخراً الدعم للأونروا، وبررت ذلك بتورط العديد من موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر، وبما يدلل على الجهل الكامل بطبيعة عمل الوكالة وأدوارها، فهي تكاد تقترب من أن تكون دولة بحكم الواقع والدور في حياة فئات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين، دولة تقدم خدمات التعليم والصحة والرعاية، ولا تتقاضى ضرائب في المقابل، والوكالة من أجل تحقيق هذه الأهداف تشغل الآلاف من الكوادر، الذين خرجوا من المجتمعات المحلية في وظائف خدمية وميدانية، بما يعني، وبالضرورة، أن يمثلوا ألوان الطيف المجتمعي كافة، ومن بينهم من يرتبطون بحركة فتح أو حماس أو أي تنظيم آخر، وبينهم من عاشوا في بيوت قدمت الشهداء والجرحى والأسرى، وبينهم من حملوا حصتهم من الإذلال الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك تحمل الأونروا، بحكم العشرة الطويلة، حصتها من الحرب الوجودية على الشعب الفلسطيني.

التضييق على الأونروا، فعل ممنهج ضمن استراتيجية دفع الفلسطينيين إلى حائط القبول بالفتات، وتَصَاعد الاستهداف عندما وُضعت صفقة القرن على الطاولة من قبل إدارة ترامب

مع أن المنظمة أخذت الإجراء الاعتيادي بإنهاء عقود الأفراد، الذين دارت الشكوك حول مشاركتهم بشكل أو بآخر في أحداث السابع من أكتوبر، إلا أن ذلك لم يكن كافياً، ومشكلة التمويل لم تكن وليدةً للمرحلة الراهنة، وهي تتفاعل منذ سنوات، والتضييق على الأونروا، فعل ممنهج ضمن استراتيجية دفع الفلسطينيين إلى حائط القبول بالفتات، وتَصَاعد الاستهداف عندما وُضعت صفقة القرن على الطاولة من قبل إدارة دونالد ترامب. المنظمة التي تعمل في الإعاشة وتلبية احتياجات رئيسية للاجئين الفلسطينيين، تحمل دوراً آخر مهماً تحصلت عليه في الاتفاقيات الدولية، وهو إدارة ملف اللجوء الفلسطيني، ومرجعية وثائقها بخصوص وضعية اللجوء، وتوارثه الشرعي حسب القوانين الدولية، بما يعني أن دور الأونروا سيكون حيوياً في حال الوصول إلى أي تسويات تتعلق باللاجئين الفلسطينيين، والعمل على ضرب الوكالة يلحق ضرراً واضحاً بمصالح ملايين الفلسطينيين من اللاجئين الذين تجاهلتهم، أو عملت على تأجيل قضيتهم الاتفاقيات السابقة مع الجانب (الإسرائيلي). لا أحد يمتلك مقاربة واضحة لقضية اللاجئين، ولا أحد في ظل الواقع القائم، وتمدد المشكلة من حيث أعداد اللاجئين وتوزعهم الجغرافي، لديه الرغبة في تغطية التكلفة الكاملة، صفقة القرن كانت تتحدث عن تسويات مبتورة وتمييع للحلول توصلها إلى تسويات جزئية للأمر الواقع الذي يعاني منه ملايين اللاجئين. وبذلك يصبح إضعاف الأونروا مطلباً سابقاً للهروب من استحقاقات قضية اللجوء الفلسطيني المؤجلة على الدوام، ويمكن وقتها الدخول إلى حل الدولتين الذي تتحدث عنه أمريكا، وتعلن بريطانيا قبوله بصورة مبكرة، من غير ورقة اللاجئين، وبذلك يتحقق الضياع الكامل لفلسطين بمعناها الوجودي، ويتم التخلص من الشعب بصورة كاملة.

في أزماتها الكثيرة تسعى الأونروا للمحافظة على أرشيف أعمالها في غزة ومناطق أخرى، والأرشيف ليس مجرد أوراق، ولكنه حكاية كاملة ومتعددة الأبعاد لقضية اللجوء، وحصر كامل للضرر الذي تحقق على المستوى الفردي والكلي، وهذه الضربة ستنقل المسؤولية إلى أكثر من بلد عربي آخر، ليضعه أمام أمر واقع وفي زاوية ضيقة وتوقيت حرج. أتى تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمشكلات التي أنتجتها، لتختزل القضية الفلسطينية في مشكلة معيشة وخدمات بلدية لجزء من الشعب الفلسطيني، وأصبحت قضية اللاجئين متوارية لوجود شكل تكويني واضح هو السلطة ومؤسساتها، مع أنه شكل اختزالي، والخشية في تأسيس الدولة من غير تقديم حلول لقضية اللاجئين، أن يأتي الحل من خلال التذويب الذي يحول المشكلة إلى فتات من المشاكل الجزئية يمكن تجاهله. كثير من الفلسطينيين لا يمتلكون شيئاً من ذاكرة الوطن، إلا الوقوف في موقع مطل على جبال الأردن أو لبنان، ليخبروا أبناءهم أنهم يشاهدون أضواء فلسطين، ومع ذلك، فإن فكرة العودة بقيت ملهمة لوجودهم وعموداً فقرياً لهويتهم، وفي حال التسوية المتعجلة تحت ضغط العنف المفرط وتجنب التكلفة النفسية المرتبطة به، فإن ملف اللاجئين سيغلق عملياً ليخلق حالة من التشوه والاضطراب ولكنها لا تمثل إلزاماً لأي أحد، ولا تلقي بأي عبء أخلاقي أو قانوني على أي طرف، حالة سيحتاج الفلسطينيون لأجيال لاستيعابها من غير أن يجدوا مجرد وكالة ما زالت تخبرهم بأن وثائقهم وأرشيف وجودهم يقبع في أحد أدراج ما يسمى بالمجتمع الدولي.

عملت الأونروا بصمت وتجرد لدرجة أنها لم تكن يوماً المكان المفضل والمريح للتقاعد في منظومة الأمم المتحدة متعددة الأذرع (العاجزة)، ولقيت تربصاً غير مسبوق واليوم تواجه محاولة تعطيل وتقييد وتفريغ من المعنى والمحتوى.

كاتب أردني