استهداف التنظيمات الإسلامية: الدوافع والدلالات

عندما تقوم الحكومات بمنع المجموعات أو الأحزاب من العمل ضمن الأطر القانونية لبلدانها، فما الذي يُتوقع حدوثه على صعيد الأمن والاستقرار؟ وما مصير الحرّيّات التي يفترض أن تتوفر للمواطنين؟ تنص المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن « لكلِّ شخص الحق في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية».

ويعلن أغلب الدول أنه صادق على ذلك الإعلان، فماذا تعني سياسات الحظر والمنع ومصادرة الحرّيّات العامة؟ فإذا كانت الحكومات تمثل كيانا واسعا متماسكا فمن حق المواطن أن يسعى لتقوية موقفه بالاشتراك مع الآخرين في قضايا الشأن العام، فيتوجه معهم لتشكيل الجمعيات والأحزاب، وليس من حق الحكومات منع ذلك. والسماح بتأسيس الكيانات السياسية او الفكرية أو منعها يحدّد طبيعة النظام القائم، ومدى التزامه بتعهداته الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتعلم الحكومات أنها تخضع لرقابة من تلك المجموعات، وتسعى لإضعافها حتى في الدول الديمقراطية القائمة. فالحزب الحاكم يرى في ضعف الأحزاب المعارضة فرصة لبقائه في الحكم والفوز في الانتخابات النيابية. مع ذلك فالالتزام بالقانون الذي يسمح بقيام جهات معارضة منظمة يعتبر كذلك إحدى سمات المنظومة السياسية الحديثة. وثمة نقطة أخرى يفترض أن تكون واضحة في أذهان من يمارس السياسة، تقول إن الحكم ليس محصورا بفئة أو مجموعة من البشر، وأن مبدأ «التداول على السلطة» يجب أن يحكم النظام السياسي. فالوزير إنما هو موظف برتبة عالية، وليس من حقه التشبث بالمنصب فترة تتجاوز ما يتوافق عليه المجتمع عبر آلياته الدستورية والبرلمانية.

في الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الأردنية على لسان وزير داخليتها مازن الفراية «حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة». وأوضح الوزير قائلا إن ذلك يعني: «اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، وحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية». وتؤكد التجربة أن قرارا كهذا مؤشر خطير لبدء تصدع المشروع الديمقراطي في أي بلد. كما يؤكد أن الممارسة الديمقراطية في الكثير من البلدان أمر طارئ وليس ثابتا، وأنها تخضع لمزاج البعض وسلطته، وبهذا تتلاشى الأرضية التي يمكن اعتبارها خصبة للممارسة الديمقراطية.

والواضح أن القرار ليس مرتبطا بمخالفات قانونية حقيقية أو نزعات نحو العنف. ولكن من المتوقع استخدام مقولة التطرف لتبرير القرار. وما بين التطرف والاعتدال محيط واسع من السجال الذي تختلط فيه المصالح مع المبادئ وتغيب عنه الصراحة، وتطغى عليه اللغة الدبلوماسية التي تتستر على الدوافع الحقيقية لقرار كهذا. وتعود العلاقة بين البيت الهاشمي الحاكم في الأردن وجماعة الإخوان المسلمين إلى ثمانية عقود، وتأرجحت بين القوّة والضعف. وسعى الطرفان للتعايش السلمي، فلم تقم الجماعة بعمل ضد البيت الهاشمي، ولم يسع الحكم لاقتلاع الحركة تماما، وإن تعدّدت حالات استهدافها أمنيا واعتقال بعض قياداتها. وبرغم تواجد الإخوان المسلمين في أغلب الدول العربية، فإن وجودها في الأردن منذ تأسيسها تقريبا احتاج لبراعة سياسية من الطرفين. وتمثل القضية الفلسطينية والعلاقات مع «إسرائيل» التحدّي الأكبر لهذه العلاقة المهدّدة دائما بالتصدّع. وهناك ضغوط على الأردن لاستهدافها للقضاء على ما تبقى من جسد الإسلام السياسي في المنطقة العربية، خصوصا بعد استهداف الجماعة في عدد من البلدان خصوصا مصر.

ما بين التطرف والاعتدال محيط واسع من السجال الذي تختلط فيه المصالح مع المبادئ وتغيب عنه الصراحة، وتطغى عليه اللغة الدبلوماسية التي تتستر على الدوافع الحقيقية لقرار كهذا

تعتبر الدولة الحديثة تطورا طبيعيا للفكر السياسي الإنساني الذي واكب تطور البشرية وما أنتجته من نظريات لإدارة المجتمعات ومنها ما يتعلق بإدارة الدولة وتشكيل الحكومة ودور الأفراد والمجموعات. وكثيرا ما قيل إن الإنسان مدنيٌّ بطبعه، وأن فطرته تدفعه للعمل مع الآخرين لضمان حياة آمنة ومنتجة. ولذلك تشكلت المجموعات لأغراض شتى بهدف تنظيم الحياة وشؤونها. فكانت هناك الجمعيات والرابطات والائتلافات والأحزاب، كل ذلك ضمن منظومات تشكلت تدريجيا وتطورت بتطور الفكر الإنساني. وتوسع مفهوم الدولة عبر التاريخ لتحتضن أغلبية من يعيش تحت إدارتها. وفي العصر الحديث استمر تطوير الأداء المجتمعي بتشكيل النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، وأصبحت الدولة وكفاءتها وشرعيتها تقاس بما يُتاح في ظلها للأفراد والجماعات من فضاءات للعمل وحرّيّات تشعر الإنسان بقيمته. وتم تشريع الدساتير والقوانين لضمان ذلك. فالإنسان محور الاهتمام في التشريعات السياسية والإدارية. وما المؤسسات الرسمية خصوصا البرلمانات إلا طرق لضمان حقوق الإنسان في العيش الآمن والحقوق الحياتية بما يحفظ كرامته ويحقق مستلزمات إنسانيته. وتطورت منظومة حقوق الإنسان عبر التجارب البشرية حتى أصبحت أحد عناوين الدولة الحديثة. والحقوق هنا لا تقتصر على المواطنين الملتزمين بالقانون، بل حتى مرتكبي الجرائم لهم حقوق يحميها القانون. فلا يجوز تعذيب من يُتهم بارتكاب جرم من أجل الحصول على معلومات تدينه، وعندما يُعتقل فله حقوق وهو وراء القضبان، كالأمن ومستلزمات الحياة كالطعام والشراب والتواصل مع الأهل والأصدقاء والخروج الى الفضاء المفتوح يوميا للتشمس واستنشاق الهواء الطلق. بل أن الأنظمة الحديثة تعترف للسجين بما يمكن اعتباره «إجازة سنوية» تسمّى «المعاف» وتخصم من فترة السجن المحكوم بها.

في ظل هذه الحقائق، فهل هناك مسوّغ لحرمان فئة من المجتمع من حقوقها إذا لم ترتكب جرما يعاقب القانون عليه؟ وهل يجوز للدولة، لاعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية، مصادرة الحريات والحقوق للفرد او المجموعة؟ الملاحظ أن الدول التي قطعت شوطا في الممارسة الديمقراطية لا تستطيع مصادرة تلك الحقوق كجزء من سلطتها وصلاحياتها. وفي الحالات التي يتهم فيها الشخص أو المجموعة بارتكاب جرم يخالف القانون، فإن المحاكم وحدها هي التي تقرّر في ذلك. أما حين يتصرّف الحاكم خارج الأطر القضائية، فإن ذلك خروج على الثقة الممنوحة له وفق القانون. وكثيرا ما يتصرف وزراء الداخلية بروح الانتقام أو تصفية الحسابات ضد شخص أو مجموعة بإصدار قرارات خارج القضاء لحرمانها من الحقوق الطبيعية المشروعة. والأخطر من ذلك عندما تفقد الدولة سيادتها، وتخضع لضغوط خارجية، لأسباب سياسية أو أيديولوجية. ويمكن القول إن قيام دولة حديثة كاملة الأوصاف في الدول العربية أمر صعب جدّا، نظرا لحساسية دول «العالم الحرّ» من تجلّيات «الإسلام السياسي» خصوصا مع استمرار أزمة فلسطين واستحالة إقامة سلام دائم بين طرفي الصراع. وتمثل الحالة الإسلامية عموما الحاضنة الأولى للقضية الأم في الشرق الأوسط، لذلك يعتقد داعمو الاحتلال باستحالة استقرار أوضاعه مع استمرار وجود الأحزاب والمنظمات الإسلامية والوطنية كجماعة الإخوان المسلمين التي ارتبطت تاريخيا بقضية فلسطين منذ أيام مؤسسها الإمام حسن البنّا. ومع تداخل الأوضاع في الشرق الأوسط، أصبحت القضية ساحة للتداخل بين إيران والكيانات الإسلامية خصوصا جماعة الإخوان، كبرى تجلّيات الإسلام السياسي.

من هنا يأتي القرار الأردني بحل الجماعة صادما للكثيرين، ولكنه كان متوقّعا في سياق ما تشهده المنطقة من استهداف ممنهج للحركات الإسلامية. ففي مصر صدرت ثلاثة قرارات بحلّها في 1948 و 1954 و 2014. وفي كل مرة كان الحل مصحوبا بمصادرة ممتلكاتها. وقبل أربعة أعوام أعلنت محكمة النقض المصرية تأييدها لأحكام نهائية تقضي بالسجن المؤبد على المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وتسعة من قادة الجماعة، كان قد أدينوا بـ«اقتحام السجون» إبان ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك، وهي تهمة مزيّفة استخدمت لاستهداف ثورة مصر ضمن مشروع القضاء على الربيع العربي. وقد حُلّت الحركة أو صدرت قرارات بحظرها في عدد من الدول العربية أقدمها سوريا التي حظرتها منذ العام 1963، ومصر في 2014. كما حُظرت في ثلاث دول خليجية في العام 2014، السعودية، الإمارات والبحرين. وحظرتها موريتانيا في العام 2014 أيضا. وقد تعايشت الجماعة مع قرارات الحلّ والحظر. وبرغم رغبتها في العمل العلني فقد اضطرت للعمل السرّي أحيانا، خصوصا مع وجود توجه دولي لاستهداف كافة تجلّيات الإسلام السياسي في المنطقة العربية. وستكون لقرار حل الجماعة في الأردن تبعات كبيرة، وستكون «إسرائيل» اكبر المستفيدين من ذلك. فبعد الضربة الموجعة لحركة حماس في غزّة، أصبح الباب موصدا أمام قادتها الذين ربما فكّروا في الانتقال إلى الأردن. وما أكثر الحالات التي وجد القادة الفلسطينيون أنفسهم بلا مأوى. هذا ما حدث بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان في العام 1982، فلم يجدوا ملجأ إلا في تونس. وهناك استهدفتهم القوات الإسرائيلية مرارا وقتلت قادتهم مثل أبي جهاد وأبي اللطف.

الأمر المؤكد أن الإمام حسن البنّا تحدّى الزمان والمكان واستطاع توسيع دائرة الإسلام الديني والسياسي من خلال التنظيم الذي أسّسه وانخرطت فيه أجيال من الدّعاة، دفعت أثمانا باهظة سجنا وقتلا، وما تزال سائرة على ذلك الطريق.

كاتب بحريني