 تل أبيب في مرمى صاروخ من لبنان للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر.. و”حزب الله”: استهدفنا مقر الموساد المسؤول عن اغتيال القادة

لندن- “القدس العربي”: أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، تعرّض منطقة تل أبيب الكبرى لقصف صاروخي من لبنان، للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات مع “حزب الله” قبل قرابة العام.
وقالت إذاعة الجيش إن “قذيفة صاروخية واحدة تم إطلاقها من لبنان على منطقة غوش دان (تل أبيب الكبرى) ومنطقة الشارون وسط إسرائيل، وأنه تم اعتراضها”.
وأضافت أنه “لأول مرة منذ بداية الحرب تتعرض غوش دان لإطلاق نار من لبنان”، لافتة إلى أنه سبق اعتراض القذيفة إطلاق صفارات الإنذار.
ولاحقاً أعلن “حزب الله”، في بيان، أنه استهدف مقرّ قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع قادر1. معتبراً أن “مقرّ قيادة الموساد المستهدف هو المسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال”، في إشارة إلى تفجير آلاف من أجهزة الاتصال في حوزة عناصره، الأسبوع الماضي.
(وكالات)
نحن صابرون بالانتظار وعلى احر من الجمر.
جهاز الموساد مسؤول أيضا عن مسرحية الاعتداء على كنيس يهودي في المانيا
للمعلومة فقط هذا الصاروخ اليتيم الذي اطلقه حزب الملالي تم اطلاقه بعد مجزرة البيجر واغتيال اكبر القيادات في حزب الملالي باربعة ايام وبعد ان دمر الصهاينة الاف البيوت والبنى التحتية لهذا الحلف بمئات الغارات والاف الاطنانمن القنابل وان هذا الصاروخ لم يقتل بعوضة 🦟 صهيونية وقد اطلق لوحده لكي تصطاده القبة الحديدية اي انه صاروخ رد عتب ودر رماد في عيون السذج من العربان الذين صدقوا ان حزب الملالي سيحرر فلسطين وانه لا يخدم المشروع الفارسي والمخطط الصليبي في بناء شرق طائفي اوسطي جديد
حيا الله أحرار إيران
طيب تفضل نزّل القوات السنية على الميدان وحينها سنقف معكم وسنلعن سنسفيل الملالي. لكن ان يغوص السنة في التطبيع والتحالف مع اسرائيل ثم يقولوا لنا ان نظام الملالي كذا وكذا!!! لا ينفع ولا يسمن من جوع، بل يؤكد حقيقة ان الذي يقف مع الحق هم الملالي وان الذي يقف ضد الحق ويتحالف مع اسرائيل هم اعداء الملالي. وهنا يستطيع الشرفاء واصحاب الضمير ان يقرروا اين يقفوا ومن يختاروا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار لبنان
لو فعلتوها من اول يوم قصفت فيه غزة ما تجرات عليكم دولة الكيان الغاشم وفكرت مليا قبل ان تهدم البيوت وتخلق الدمار والابادة