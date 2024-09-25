 تل أبيب في مرمى صاروخ من لبنان للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر.. و”حزب الله”: استهدفنا مقر الموساد المسؤول عن اغتيال القادة

صورة من الأرشيف لشارع في تل أبيب، إثر صاروخ من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023- ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، تعرّض منطقة تل أبيب الكبرى لقصف صاروخي من لبنان، للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات مع “حزب الله” قبل قرابة العام.

وقالت إذاعة الجيش إن “قذيفة صاروخية واحدة تم إطلاقها من لبنان على منطقة غوش دان (تل أبيب الكبرى) ومنطقة الشارون وسط إسرائيل، وأنه تم اعتراضها”.

وأضافت أنه “لأول مرة منذ بداية الحرب تتعرض غوش دان لإطلاق نار من لبنان”، لافتة إلى أنه سبق اعتراض القذيفة إطلاق صفارات الإنذار.

ولاحقاً أعلن “حزب الله”، في بيان، أنه استهدف مقرّ قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع قادر1. معتبراً أن “مقرّ قيادة الموساد المستهدف هو المسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال”، في إشارة إلى تفجير آلاف من أجهزة الاتصال في حوزة عناصره، الأسبوع الماضي.

(وكالات)