استهداف سفينة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية

الحديدة: قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، إنها تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة في اليمن.
يشن الحوثيون في اليمن هجمات على حركة السفن في منطقة البحر الأحمر منذ شهور، تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة تشنها إسرائيل مند 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
(وكالات)
الله أكبر على أحرار اليمن و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود والنمور الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️