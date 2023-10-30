استهداف قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مجددا في شرق سوريا

بيروت: أعلنت ميليشيا موالية لإيران مسؤوليتها اليوم الاثنين عن هجوم صاروخي على قاعدة لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شرق سوريا.

وقالت جماعة المقاومة الإسلامية في العراق إنها أطلقت صواريخ على “قاعدة الاحتلال الأمريكي” في حقل غاز “كونيكو”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “سقطت أربعة صواريخ مصدرها مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية في القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية لقوات التحالف الدولي”.

وأضاف المرصد أنه سمع دوي الانفجارت في منطقة القاعدة العسكرية مما أجبر قافلة التعزيزات إلى التوقف قبل دخولها إلى القاعدة.

وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا إنه “بالتوازي مع ذلك، حلقت طائرات التحالف الدولي في أجواء المنطقة، واستهدفت نقاط تمركز للميليشيات الإيرانية في قريتي طابية شامية ومراط بريف دير الزور، ودمرت منصات لإطلاق الصواريخ”.

(د ب أ)