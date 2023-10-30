سياسة | عربي | سوريا

استهداف قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مجددا في شرق سوريا

منذ 24 دقيقة

أرشيف

حجم الخط
0

بيروت: أعلنت ميليشيا موالية لإيران مسؤوليتها اليوم الاثنين عن هجوم صاروخي على قاعدة لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شرق سوريا.

وقالت جماعة المقاومة الإسلامية في العراق إنها أطلقت صواريخ على “قاعدة الاحتلال الأمريكي” في حقل غاز “كونيكو”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “سقطت أربعة صواريخ مصدرها مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية في القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية لقوات التحالف الدولي”.

وأضاف المرصد أنه سمع دوي الانفجارت في منطقة القاعدة العسكرية مما أجبر قافلة التعزيزات إلى التوقف قبل دخولها إلى القاعدة.

وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا إنه “بالتوازي مع ذلك، حلقت طائرات التحالف الدولي في أجواء المنطقة، واستهدفت نقاط تمركز للميليشيات الإيرانية في قريتي طابية شامية ومراط بريف دير الزور، ودمرت منصات لإطلاق الصواريخ”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تعتبر أن الوضع في سوريا هو “الأخطر منذ فترة طويلة”
منذ 41 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على محيط درعا في سوريا
منذ 15 ساعة
بايدن: أمريكا مستعدة لاتخاذ المزيد من الأفعال في أعقاب هجمات من جماعات مرتبطة بإيران
28 - أكتوبر - 2023
الثقافة سنة 1973: كتابة سيرة شعبية للحرب
27 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية