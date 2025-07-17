استهداف كنيسة في غزة بغارة إسرائيلية.. ميلوني تندد.. والجيش “يحقق في الحادثة”

القدس: أكدت بطريركية اللاتين في القدس، الخميس، تسجيل “عدة إصابات” في ضربة أصابت كنيسة العائلة المقدسة في غزة، بينهم كاهن الرعية.

وقالت البطريركية في بيان مقتضب: “تم استهداف كنيسة العائلة المقدسة في غزة خلال غارة، هذا الصباح. هناك عدة إصابات في المكان، بما في ذلك الأب جبرائيل رومانيللي، كاهن الرعية. حتى الآن، لم يتم تأكيد استشهاد أحد. وقد لحقت أضرار جسيمة بمبنى الكنيسة”.

وفي معرض رده على استفسارات فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه “يُحقق في الحادثة”.

وفي روما، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن “الضربات الإسرائيلية على غزة أصابت أيضاً كنيسة العائلة المقدسة“، منددة بالهجمات “غير المقبولة” على السكان المدنيين.

(أ ف ب)