استهداف مخيم عين الحلوة الفلسطيني للمرة الأولى منذ بدء الحرب.. واستشهاد نجل اللواء منير المقدح- (فيديو)

موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اللواء منير المقدح بمخيم عين الحلوة، في وقت مبكر من يوم 1 أكتوبر 2024- ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: استشهد 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وأصيب عدد آخر، فجر الثلاثاء، في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

واستهدفت الغارة منزل قائد “كتائب شهداء الأقصى” الذراع المسلح لحركة “فتح” في لبنان منير المقدح، في مخيم عين الحلوة.

وذكر شهود عيان أن القصف أدى إلى وقوع إصابات، دون تأكيد إصابة المقدح.

وقال عدد من المواقع الإخبارية ومصادر طبية إن نجل منير المقدح وزوجته نظمية رائف حمودي، والفلسطينية إسراء عباس وطفلها عبد الرحيم الصياح، والطفلتين عبير وفاطمة شحادة استشهدوا جراء الغارة التي استهدفت منزلهم في حي المنشية المكتظ بالمدنيين في المخيم.

وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي مخيم عين الحلوة منذ بدء المواجهات مع “حزب الله”، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

المكان المستهدف بالغارة الإسراييلية في مخيم عين الحلوة، حيث فشلت محاولة اغتيال “منير المقدح”، يقع وسط المخيم فيما يعرف بالشارع التحتاني، وتعمل في هذه اللحظات الأجهزة الإسعافية على إنقاذ المصابين وانتشال جثامين الشهداء pic.twitter.com/1vobUT54ah — alhoukoulrevue (@alhoukoul) October 1, 2024



ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية برية في الجنوب اللبناني.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد اغتالت سابقاً شقيق اللواء المقدح، خليل المقدح، في 21 أغسطس الماضي، داخل سيارته في منطقة الفيلات بصيدا.

3 شُhaداء و10 جرحى بغارة على عين الحلوة فشلت محاولة اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان، اللواء منير المقدح، بعد استهداف منزله في مخيم عين الحلوة بغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. وأسفرت الغارة عن سقوط عدد من الشُhaداء والجرحى، حيث استشهد نجل المقدح، “حسن… pic.twitter.com/6xr7bit8BV — موقع البهاء – albahaasite (@albahaasite) October 1, 2024

وتعد عملية استهداف مخيم عين الحلوة الثانية للمخيمات الفلسطينية في لبنان منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”، إذ استُهدف مخيم البص في منطقة صور، أمس الإثنين، حيث اغتالت إسرائيل قائد حركة “حماس” في لبنان، فتح شريف، وعائلته المكونة من زوجته وابنه وابنته.

(وكالات)