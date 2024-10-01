سياسة | عربي

استهداف مخيم عين الحلوة الفلسطيني للمرة الأولى منذ بدء الحرب.. واستشهاد نجل اللواء منير المقدح- (فيديو)

منذ 49 دقيقة

موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اللواء منير المقدح بمخيم عين الحلوة، في وقت مبكر من يوم 1 أكتوبر 2024- ا ف ب

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”: استشهد 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وأصيب عدد آخر، فجر الثلاثاء، في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

واستهدفت الغارة منزل قائد “كتائب شهداء الأقصى” الذراع المسلح لحركة “فتح” في لبنان منير المقدح، في مخيم عين الحلوة.

وذكر شهود عيان أن القصف أدى إلى وقوع إصابات، دون تأكيد إصابة المقدح.

وقال عدد من المواقع الإخبارية ومصادر طبية إن نجل منير المقدح وزوجته نظمية رائف حمودي، والفلسطينية إسراء عباس وطفلها عبد الرحيم الصياح، والطفلتين عبير وفاطمة شحادة استشهدوا جراء الغارة التي استهدفت منزلهم في حي المنشية المكتظ بالمدنيين في المخيم.

وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي مخيم عين الحلوة منذ بدء المواجهات مع “حزب الله”، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية برية في الجنوب اللبناني.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد اغتالت سابقاً شقيق اللواء المقدح، خليل المقدح، في 21 أغسطس الماضي، داخل سيارته في منطقة الفيلات بصيدا.

وتعد عملية استهداف مخيم عين الحلوة الثانية للمخيمات الفلسطينية في لبنان منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”، إذ استُهدف مخيم البص في منطقة صور، أمس الإثنين، حيث اغتالت إسرائيل قائد حركة “حماس” في لبنان، فتح شريف، وعائلته المكونة من زوجته وابنه وابنته.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إقفال 50 مخبزا في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
منذ 11 دقيقة
جيش الاحتلال: معارك عنيفة مع مقاتلي “حزب الله” في جنوب لبنان
منذ 26 دقيقة
جراحكم جراحنا.. ياسمين عبد العزيز تتضامن مع اللبنانيين برسالة مؤثرة
منذ 47 دقيقة
بينهم أطفال.. 10 شهداء من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان 
منذ ساعة واحدة

اشترك في قائمتنا البريدية