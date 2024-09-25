استهداف مسؤول “حزب الله” في جبل لبنان والشمال بغارة إسرائيلية على بلدة المعيصرة- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

وسّع الطيران الحربي الإسرائيلي رقعة اعتداءاته وشنّ غارة قبل ظهر الأربعاء على البلدة الشيعية الوحيدة في قضاء كسروان ذي الأغلبية المسيحية، وهي بلدة المعيصرة، حيث استهدف مسؤول جبل لبنان والشمال في “حزب الله” الشيخ محمد عمرو.

وأدت الغارة إلى استشهاد 3 أشخاص و جرح 9 آخرين، في حصيلة أولية. وتردد أن هناك مفقودين تحت الأنقاض جراء قوة القصف.

طيران الاحتلال يقصف مدينة كسروان شمال #لبنان لأول مرة منذ بداية العدوان#جنوب_لبنان #بيروت pic.twitter.com/Mv4ysTV6Z8 — أخبار حياة Akhbar Hayat (@hayatfmofficial) September 25, 2024

وفي وقت ذكرت قناة LBCI أن الشيخ عمرو لم يكن موجوداً في المنزل المستهدف، نبّه مصدر قريب من “حزب الله” إلى “خطورة هذا الاستهداف؛ لأن الشيخ عمرو ليس شخصية عسكرية بل هو مسؤول سياسي”.

وكان “حزب الله” نعى مطلع شهر آب/ أغسطس شهيداً من المعيصرة هو علي مصطفى عمرو، وهو من أقرباء الشيخ المستهدف.

على صعيد آخر، تعرّضت بلدة جون المختلطة بين المسيحيين والمسلمين في قضاء الشوف لغارة، ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء و7 جرحى، في وقت أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عين قانا أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين، كذلك ارتقى شهداء أيضاً في غارة على بلدة طيرفلسيه في الجنوب.

غارة على المعيصرة في فتوح كسروان pic.twitter.com/7vVGYRuIfk — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 25, 2024

من جهته، أعلن جيش الاحتلال مهاجمة أكثر من 100 هدف قال إنها تابعة لـ”حزب الله” في لبنان منذ صباح اليوم.

وقال الجيش في بيان: “منذ صباح اليوم أغارت عشرات الطائرات الحربية على أكثر من 100 هدف لحزب الله”.

وشدد على أنه سيواصل شن الغارات.

بالتزامن، استمر الأربعاء دوي صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية؛ جراء إطلاق “حزب الله” صواريخ.

(وكالات)