استهداف مستودعات أسلحة ومراكز إيرانية لتصنيع هياكل الصواريخ في حماة وطرطوس

دمشق – «القدس العربي»: شنت المقاتلات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً استهدف مستودعات تضم مواد أولية لتصنيع هياكل الصواريخ في مركز البحوث العلمية في جبل التقسيس في ريف حماة، بعد ساعات من هجوم مماثل استهدف أجهزة رادار الدفاع الجوي في طرطوس، أسفر عن مقتل ضابط وعدد من عناصر قوات النظام السوري، ووقوع بعض الخسائر المادية. وقالت وكالة النظام الرسمية “سانا” مساء الأربعاء، إن عسكريين اثنين قتلا وأصيب ستة آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في ريفي طرطوس وحماة.

ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله في “تمام الساعة الخامسة و 22 دقيقة من بعد ظهر اليوم (الأربعاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس”. ولاحقاً حوالي الساعة العاشرة و 40 دقيقة (من مساء الأربعاء) جدد العدو الإسرائيلي “عدوانه الجوي من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط حماة ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

مصدر عسكري واسع الاطلاع قال في تصريح خاص لـ”القدس العربي” إن الموقع المستهدف في الغارة الثانية في حماة، هو عبارة عن “مستودعات مواد أولية لتصنيع هياكل الصواريخ في مركز البحوث العلمية القطاع الرابع، داخل جبل التقسيس”. وقال إن “المشروع يتبع لإيران، وهو في قرية تبعد عن حماة نحو 10 كيلومترات بين حمص وحماة، محاط بطبقات دفاع جوي” وهو ما دفع بسلاح جو الاحتلال الإسرائيلي إلى شن غارتين. الغارة الأولى وفق المصدر “استهدفت الدفاع الجوي في طرطوس، نتج عنها عمود من الدخان الأسود، سببه استهداف عربات دفاع جوي – رادار الكتيبة – قتل فيها 3 عناصر وضابط من طاقم الرادار”.

الهدف وفق المصدر: كتيبة دفاع جوي تتبع للواء 23 الغاية من ضربها إخراج الكتيبة عن العمل وتعطيل عملها للسماح للطيران والصواريخ بالعبور اتجاه العمق السوري وضرب غارة ثانية على مركز البحوث العلمية في حماة. وأسفرت الغارة الأولى عن “ضرب محطة رادار الكتيبة المسؤولة عن توجيه الصواريخ، وأخرجته عن العمل ما سمح باستخدام أجواء المنطقة أمام الجولة الثانية والعبور باتجاه العمق السوري”.

وفي الغارة الثانية: دخلت 4 طائرات 2 إف 16 للقصف، و2 إف 15 لتأمين الحماية الجوية، بعدما أقلعوا من مطار رامات دافيد الإسرائيلي. واستهدفت الغارة الثانية عبر طائرات اف 16 دخلت الأجواء السورية، بثمانية صواريخ نوع خارق GBU,39، مركز البحوث العملية القطاع الرابع بجبل تقسيس بحماة. ويستخدم هذا المركز، لتصنيع هياكل صواريخ، تخزن فيما بعد في مستودعات “حير عباس” في صافيتا وبعدها تنقل إلى مدينة تلكلخ، ومنها إلى لبنان. والغارة استهدفت “شحنة صواريخ عند دخولها أو خروجها من المستودعات الواقعة بالعمق تحت الأرض، حيث يتم عادة استهداف بوابات الدخول والخروج”. وعن الخسائر قال المصدر: أسفرت الغارات عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول هو قائد سرية الرادار و3 عناصر آخرين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الجولة الثانية من الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية مساء الأربعاء، طاولت مستودعات سلاح لحزب الله اللبناني وفيها أسلحة مطورة في منطقة البحوث العلمية، كما طاولت بطارية دفاع جوي ضمن الكتيبة 624 دفاع جوي بالمنطقة ذاتها بريف حماة، حيث اندلعت النيران في الكتيبة واندلعت أيضاً ضمن غابة محيطة بالمكان.

وأغلقت قوات النظام والميليشيات التابعة له، الطرق المؤدية إلى منطقة البحوث العلمية لساعات ونصبت حواجز “طيّارة” بالقرب من قرى تل قرطل والمشياح والعمارة وتقسيس، قبل أن تزيل هذه الحواجز وتعيد فتح الطرقات أمام الحركة المدنية.

و أحصى المرصد السوري منذ مطلع العام 2023، 28 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 21 منها جوية و7 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 67 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. وتسببت تلك الضربات بمقتل 64 من العسكريين بالإضافة لإصابة 79 آخرين منهم بجراح متفاوتة.