استهداف مستوطنة سديروت بـ 3 صواريخ من غزة

القدس: قالت القناة “12” العبرية إن إسرائيل رصدت الثلاثاء، إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة على مستوطنة سديروت المحاذية للقطاع.
وأضافت القناة (خاصة) في تقرير لها أنه “تم ترصد إطلاق 3 صواريخ على سديروت من غزة، تم اعتراض 1 وسقوط 2 بمنطقة مفتوحة”.
وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات المحاذية للقطاع على خلفية الإطلاق الصاروخي، والذي ادعت أنه “لم يسفر عن أي إصابات بشرية”، على حد تعبيرها.
بدورها، أعلنت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في بيان عبر تطبيق “تلغرام” أنها “قصفت سديروت ومغتصبات (مستوطنات) غلاف غزة برشقة صاروخية”.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش أو السلطات الإسرائيلية حول هذا الإطلاق حتى الساعة 10:50 (ت.غ).
وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات في محاور توغل الجيش الإسرائيلي في القطاع، كما تطلق عدة رشقات صاروخية بين الحين والآخر تجاه المستوطنات والبلدات المحاذية للقطاع، ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.
(الأناضول)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين وغزة العزة من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية صلاح الدين وعمر القاسم والعامودي وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة وكل أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق دماء الفلسطنينيين التي تسقي أرض فلسطين منذ 1919 ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀