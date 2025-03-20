استهداف مطار بن غوريون بصاروخ «فلسطين 2»… ومقاتلات أمريكية تقصف الحديدة

صنعاء ـ «القدس العربي»: استأنفت المقاتلات الأمريكية، مساء أمس الخميس، قصف محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. وأوضحت مصادر محلية أنها استهدفت بأربع غارات منطقة الكثيب في مديرية الميناء في محافظة الحديدة.

وتوعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين الأربعاء بـ”القضاء عليهم تماما”.

وأكد الناطق باسم حكومة “أنصار الله”، وزير الإعلام، هاشم شرف الدين “أن تهديدات ترامب الفارغة لن تثني أحرار اليمن عن موقفهم المناصر لغزة وفي طليعتهم أنصار الله”.

وكان المتحدث العسكري باسم “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، قد أعلن في وقت مبكر من صباح الخميس “عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”.

وكان الناطق باسم “جيش” الاحتلال الإسرائيلي قد قال إن سلاح الجو اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مطار بن غوريون علّق استقبال الرحلات الجوية بعد القصف الصاروخي اليمني، ومن ثم استأنف العمل.

ومساء أمس، تجددت صفارات الإنذار في القدس المحتلة والضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا ثانياً أطلق من اليمن.

وعاودت المقاتلات الأمريكية، ليل الأربعاء/ الخميس، استهداف مواقع في اليمن.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين “أن العدوان الأمريكي استهدف منطقة العصايد في مديرية الصفراء في محافظة صعدة”.كما شن “العدوان الأمريكي غارات على مديرية زبيد في محافظة الحديدة”. ونقلت عن مصدر محلي قوله “إن العدوان الأمريكي عاود استهداف محلج القطن في زبيد بخمس غارات”.

وكان الحوثيون شيعوا في مراسم رسمية في صنعاء مساء الأربعاء 16 من ضباطهم “من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس” في إشارة إلى الغارات الأمريكية.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في تصريحات تلفزيونية، إن الضربات ضد الحوثيين ستستمر حتى يفقدوا القدرة على تهديد البحرية الأمريكية والشحن العالمي.