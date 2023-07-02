استياء جمهور مانشستر سيتي لفشل “دو” الإماراتية تجديد عقدها مع “بي إن”

الدوحة -لندن -“القدس العربي”: أعرب جمهور نادي مانشستر سيتي عن استيائه بسبب حرمانه من مشاهدة مباريات نجوم الفريق، مع بداية الموسم الجديد، بعد عدم تجديد العقد بين شركة الاتصالات الإماراتية “دو” مع مجموعة “بي إن سبورتس”، مالكة حقوق البث التلفزيوني الإقليمي والذي انتهى في 30 يونيو/ حزيران 2023.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن عشاق المان سيتي في أبوظبي، لن يكون بوسعهم مشاهدة مباريات ناديهم بسبب امتناع شركة الاتصالات الإماراتية “دو” عن تجديد عقدها مع مجموعة “بي إن”.

وعملياً انتهت آجال تدفق محتوى بي إن سبورتس اعتباراً من 1 يوليو/ تموز الجاري، والتي تشمل الدوري الممتاز، ودوري أبطال أوروبا وجولات التنس.

وتأسفت مجموعة بي إن القطرية لفشل المفاوضات مع “دو”، وحرمان عشاق الساحرة المستديرة من متابعة محتواها الرياضي.

وبحسب مصادر متابعة للموضوع فقد انتهت علاقة “بي إن” التعاقدية مع شركة “دو” الإماراتية للاتصالات اعتباراً من الشهر الحالي، بعد انهيار المفاوضات ووصولها لطريق مسدود بسبب إصرار الطرف الإماراتي على تعديل بعض بنود العقد بحسب تأكيدات المتابعين للملف.

وقامت شركة “دو” بالتواصل مع عملائها في الإمارات العربية المتحدة لإبلاغهم أنّ محتوى مجموعة “بي إن” لن يكون متوفراً عبر باقات التلفزيون الخاصة بها اعتباراً من 1 يوليو/ تموز.

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية ومصادر صحافية أمريكية أُخرى التي تابعت باهتمام تفاصيل الموضوع المتعلق بجمهور نادي مان سيتي العريق، فإن شركة “دو” الإماراتية سعت للحصول على تخفيض بنسبة 50 في المائة من مجموعة “بي إن” القطرية.

وأشارت ديلي ميل إلى أن بعض أسباب فشل المفاوضات بين “دو” و”بي إن” قد تكون في إطار سياسي، ووصفت مصادر أخرى أن ما حدث لا ينسجم مع رغبات العملاء في الإمارات العربية المتحدة. وكانت مجموعة “بي إن” عبرت في مناسبات عن رغبتها توفير محتوى قنواتها لجمهورها في الإمارات العربية.

وأيضاً ذكرت صحيفة ذا صنداي تايمز البريطانية بأن الطريقة الوحيدة لمشجعي الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أبو ظبي، لمشاهدة هذه الأحداث الرياضية هي الاشتراك في خدمة بث إضافية. كما أدلت الصحيفة بأن سبب عدم التجديد كان تصرفاً سياسياً نظرًا للتوترات بين قطر والإمارات العربية المتحدة.