استياء من دعوة قنصل إسرائيلي لسكان نيويورك باليقظة ضد “احتلال إسلامي”

نيويورك: أثارت دعوة أطلقها القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس “لليقظة” لمنع أن تكون نيويورك “تحت الاحتلال من قبل المسلمين المتطرفين” استياء كبيرا في أوساط مسلمي الولايات المتحدة.

وأدان فرع نيويورك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR-NY) تصريحات أكونيس التي أدلى بها لصحيفة نيويورك بوست.

وقالت عفاف ناشر، المديرة التنفيذية للمجلس في نيويورك، في بيان، الأحد،: إن “نداء اليقظة المزيف” هو في الواقع دعوة للكراهية والعنف الذي يستهدف المسلمين والعرب في نيويورك، وأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون وعرب أمريكيون.

وشددت ناشر على أن التصريحات “الكاذبة والمليئة بالكراهية” التي أدلى بها أكونيس يجب رفضها من قبل جميع القادة السياسيين والدينيين في الولايات المتحدة.

ولفتت إلى ارتفاع عدد الشكاوى التي يتلقاها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية فيما يتعلق بالتمييز وجرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى في تاريخ المجلس الممتد 30 عاما.

واعتبر القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أكونيس، في حديث لصحيفة نيويورك بوست، السبت، أن مدنا في أوروبا مثل لندن وباريس “تقع تحت احتلال المسلمين المتطرفين”.

وقال: “لا أريد أن يحدث هذا في نيويورك أو في أي مكان آخر في الولايات المتحدة الأمريكية”، وأضاف مخاطبا سكان نيويورك: “استيقظوا قبل فوات الأوان!”.

(الأناضول)