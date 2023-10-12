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اسشتهاد أب فلسطيني وابنه برصاص المستوطنين في اعتداء على موكب تشييع شهداء آخرين

منذ 11 دقيقة

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رام الله: استُشهد فلسطينيان برصاص مستوطنين إسرائيليين، الخميس، جنوبي نابلس، ليرتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ السبت إلى 31.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ابراهيم أحمد محمود وادي (62 عاماً) ونجله أحمد إبراهيم أحمد وادي (25 عاما) برصاص مستوطنين قرب بلدة قصرة جنوبي نابلس

وفي وقت سابق من اليوم، قال شهود عيان إن مستوطنين اعترضوا موكب تشييع أربعة فلسطينيين استُشهدوا الأربعاء، في بلدة قصرة وأطلقوا النار تجاه المركبات.
وأشار الشهود، إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والمستوطنين تدخل على إثرها الجيش الإسرائيلي.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة منذ السبت.

(الأناضول)

 

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