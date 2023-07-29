اسطنبول تمهل اللاجئين السوريين غير المسجلين بالمدينة شهرين للعودة إلى مناطق التسجيل الأولى

اسطنبول: منح مكتب والي إسطنبول اللاجئين السوريين غير المسجلين في المدينة مهلة تقل عن شهرين للعودة إلى مناطق التسجيل الأولى لهم ، وفقا لما ذكره المكتب على موقعه على الإنترنت.

وشهدت حملة مماثلة في عام 2019 طرد آلاف السوريين من اسطنبول، أكبر مدينة في تركيا.

وأفاد مكتب الوالي، في بيان أمس الجمعة، بأن المواطنين السوريين الذين تم تسجيلهم في البداية في ولايات تركية أخرى أمامهم حتى 24 أيلول/سبتمبر للعودة. وفي تركيا، يتحمل المحافظون، الذين يتم تعيينهم، مسؤولية تنفيذ سياسات الحكومة المركزية في الولايات.

وأضاف البيان أن هذا يستثني السوريين الذين انتقلوا إلى اسطنبول بتصاريح سفر في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرقى تركيا في شباط/فبراير.

وقال مسؤول من هيئة الهجرة التركية إن السلطات تحذر بشكل روتيني غير المسجلين في اسطنبول بالمغادرة وقررت الآن تسريع العملية.

تستضيف تركيا 3.3 مليون لاجئ سوري تحت الحماية المؤقتة، ويقيم أكبر عدد من السكان في العاصمة المالية اسطنبول

ويمكن أن تكون هناك مراجعات لتشمل أو تستبعد مجموعات معينة من الأشخاص ويمكن تمديد الموعد النهائي بسبب التحديات اللوجستية، من بين أمور أخرى، كما هو الحال في عام 2019 ، حسبما قال المسؤول.

وتستضيف تركيا 3.3 مليون لاجئ سوري تحت الحماية المؤقتة، ويقيم أكبر عدد من السكان في العاصمة المالية اسطنبول.

وازدادت المشاعر المعادية للمهاجرين مؤخرا في تركيا وسط أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال العديد من السوريين وجماعات حقوق الإنسان مؤخرا إن عمليات الترحيل، حتى إلى سوريا التي مزقتها الحرب، جارية بالفعل.

(د ب أ)