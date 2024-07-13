منوعات | أخبار النجوم

اسقاط القضية الجنائية ضد الممثل أليك بالدوين

13 - يوليو - 2024

حجم الخط
1

واشنطن:  أعلنت قاضية في ولاية نيوميكسيو الأمريكية يوم الجمعة في قرار مفاجئ اسقاط القضية الجنائية ضد الممثل أليك بالدوين بسبب إطلاق النار على مصورة أثناء تصوير فيلم “راست” مما تسبب في مقتلها.

ووافقت القاضية ماري مارلو سومر على طلب محامي بالدوين بإسقاط القضية بعدما اتهم فريق الدفاع عن نجم هوليوود الادعاء العام في “سانتا في” بسوء السلوك.

وغادر بالدوين، الذي بكى بمجرد الإعلان عن القرار، قاعة المحكمة كرجل حر بعد فترة وجيزة.

وتركزت المحاكمة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، على قضية ما إذا كان إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشنز” في موقع تصوير فيلم “راست” في عام 2021 كان نتيجة للإهمال.

وكان بالدوين يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 18 شهرا إذا تمت إدانته.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonisers:
    يوليو 13, 2024 الساعة 7:10 م

    من قتل عامداً متعمداً ا غير متعمداً. يجب أن يسجن ىوهذا أقل عقاب علي جريمه القتل
    اللا. اذاى أهل المقتوله أقاموا التسامح. له
    من هو المستفيد من سفك دماء هذه الانسانيه

    رد

أخبار ذات صلة

عرض أول مقطع دعائي لفيلم “راست” بعد استكماله رغم مقتل مديرة تصويره
27 - مارس - 2025
ادعاء نيو مكسيكو يسقط دعوى القتل الخطأ ضد الممثل أليك بالدوين
24 - ديسمبر - 2024
أليك بالدوين يُتَّهم بانتهاك قواعد السلامة وفريق الدفاع يتحدّث عن “مأساة”
11 - يوليو - 2024
قاضية أمريكية ترفض طلب الممثل أليك بالدوين بإسقاط تهمة القتل غير العمد
25 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية