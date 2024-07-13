واشنطن: أعلنت قاضية في ولاية نيوميكسيو الأمريكية يوم الجمعة في قرار مفاجئ اسقاط القضية الجنائية ضد الممثل أليك بالدوين بسبب إطلاق النار على مصورة أثناء تصوير فيلم “راست” مما تسبب في مقتلها.

ووافقت القاضية ماري مارلو سومر على طلب محامي بالدوين بإسقاط القضية بعدما اتهم فريق الدفاع عن نجم هوليوود الادعاء العام في “سانتا في” بسوء السلوك.

وغادر بالدوين، الذي بكى بمجرد الإعلان عن القرار، قاعة المحكمة كرجل حر بعد فترة وجيزة.

وتركزت المحاكمة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، على قضية ما إذا كان إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشنز” في موقع تصوير فيلم “راست” في عام 2021 كان نتيجة للإهمال.

وكان بالدوين يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 18 شهرا إذا تمت إدانته.

(د ب أ)