“اسكت يا أنس”.. إسرائيل قتلت الصحافيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة 

لندن- “القدس العربي”:

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا تناولت فيه استهداف إسرائيل للصحافيين في غزة، ومقتل أنس الشريف وزملائه ليلة الأحد في خيمتهم أمام مجمع الشفا بمدينة غزة.

وقالت إن أكثر من 200 صحافي قتلوا في غزة منذ بداية الحرب قبل 23 شهرا. وأضافت أن العميل الإسرائيلي الذي كان يتصل بهاتف الشريف النقال كان يهدده بالقول “أسكت أنس”.

ولم يكن أنس هو الوحيد الذي تلقى التهديد في غزة، فالصحافيون الذين تلقوا المكالمات قرروا الصمت أو فروا من القطاع.

لكن أنس الشريف (28 عاما) والحائز على جائزة بوليتزر للصحافيين في غزة، وبمئات الآلاف من المتابعين حول العالم كان مختلفا، فقد يتحدث عن الحاجة لمنح غزة صوتا، وواصل عمله بغض النظر عن التهديدات.

وفي 9 آب/ أغسطس -الليلة التي سبقت غارة جوية إسرائيلية قتلته هو وخمسة من زملائه في غرفة الأخبار المؤقتة في خيمة بجوار مستشفى الشفاء- اتصل بصديق طفولته في قطر وأخبره أن إسرائيل تستعد لقتله.

ورددا معا الدعاء من أجل درء الخوف. وكان آخر منشور له على منصة إكس هو الإبلاغ عن استئناف القصف الإسرائيلي العنيف على غزة.

تزعم إسرائيل أن أنس كان عضوا في حماس ولم تقدم أدلة كافية على هذا الاتهام. وفي العام الماضي، حظرت إسرائيل على قناة الجزيرة تغطية الأحداث في الدولة العبرية بدعوى أنها بوق لحماس.

لمدة 22 شهرا، منعت إسرائيل جميع الصحافيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل، كما قيدت إمكانية القيام برحلات قصيرة بحراسة عسكرية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، منعت أولئك الذين يرافقون عمليات إسقاط الطعام جوا على غزة من تصوير الدمار. كما منعت صحافييها أو الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من دخول غزة منذ عقود.

وحتى الآن، قتل 186 صحافيا في غزة منذ بدء الحرب بحسب ما وثقت لجنة حماية الصحافيين، وهي منظمة مراقبة في نيويورك. وهو معدل أعلى من أي صراع منذ أن بدأت المنظمة التوثيق في عام 1992.

وقد قام الصحافيون المواطنون في غزة بمواصلة العمل بشكل متزايد. لكنهم يقولون إن إسرائيل تستهدفهم أيضا. ويقول أنور نمر، وهو مخرج أفلام بدا عليه الهزال، إنه أراد تسجيل لعبة “الروليت الروسية” للفلسطينيين الذين يحاولون جمع أكياس الدقيق من مراكز الإغاثة. لكنه أخفى هاتفه بعد ذلك، كما يقول، خوفا من أن تطلق القوات الإسرائيلية النار عليه.