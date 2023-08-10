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اشتباكات الخرطوم تتوسع وسط انقطاع خدمات المياه والكهرباء

منذ 9 دقائق

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توسعت الخميس دائرة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى انقطاع خدمات عامة بينها المياه والكهرباء.
وقال شهود عيان، إن اشتباكات جديدة بأسلحة ثقيلة وخفيفة توسعت في أحياء بجنوبي الخرطوم صباح الخميس .

وبحسب الشهود، فإن أحياء “جبرة” و” الشجرة” و” مايو” و”الأزهري” تشهد انقطاعا في خدمات المياه والكهرباء والإنترنت.

وذكر الجيش، في بيان مقتضب، أن “قوات العمل الخاصة بسلاح المدرعات (جنوبي الخرطوم) تقوم بعمليات تمشيط واسعة لمنطقة جبرة والعشرة”.
كما تشهد مدينتا أم درمان غربي العاصمة الخرطوم وبحري (شمالي) اشتباكات، مع تحليق مكثف للطيران الحربي في بحري، وفقا لشهود عيان.

وأضافوا أن قوات تابعة للجيش تمشط أحياء أم درمان القديمة وتلاحق قوات “الدعم السريع”، فيما نزح سكان من تلك الأحياء إلى أماكن أخرى هربا من الاشتباكات المتواصلة.

وحتى الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، لم تصدر إفادة من قوات “الدعم السريع” بشأن الاشتباكات في مدن العاصمة الثلاث.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب الأمم المتحدة.
(الأناضول)

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