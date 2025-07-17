اشتباكات السويداء: مصرع 500 شخص… وهجمات انتقامية للدروز على البدو

دمشق ـ «القدس العربي»: قتل أكثر من 50 مدنياً من عشائر البدو في عمليات “إعدام ميدانية انتقامية” اتهمت فصائل درزية بتنفيذها، بعد انتشارها وإجراء عمليات تمشيط في السويداء جنوبي سوريا، حيث تحدث سكان فروا من المنطقة عن ترهيب وأعمال انتقامية وترحيل قسري، وذلك بعد انسحاب قوات السلطات السورية من المحافظة التي أحصى أبناؤها عشرات الجثث لقتلى سقطوا خلال الاشتباكات الأخيرة.

العمليات الانتقامية ضد البدو، وفق مصادر أهلية من السويداء، جاءت بعد مقتل أكثر من 500 شخص في اشتباكات عنيفة بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو، وفصائل موالية للسلطة في دمشق.

مصدر أمني مسؤول جنوب سوريا، قال في اتصال مع “القدس العربي” “شنت مجموعات درزية هجمات انتقامية تركزت في 8 قرى للبدو على جميع المحاور في المنطقة الإدارية التابعة لمحافظة السويداء، بالقرب من بلدات الثعلة وكناكر وأصلحة، على أطراف محافظة السويداء، وذلك بعد انسحاب قوات الأمن والجيش التابعة للحكومة السورية من المحافظة”.

وحسب المصدر فإن العشائر العربية البدوية تنتشر على أطراف مدينة السويداء الشمالية والشرقية في مناطق الحروبة ورجم الزيتون والمقوس وبريكة والمزرعة ونجران والمنصورة والكفر وسهوة البلاطة والشعاب وغيرها.

وتداول ناشطون أمس الخميس مقاطع مرئية تظهر عشرات الجثث المكدسة لرجال ونساء وأطفال جمعت عند مكب للقمامة بينما جفت الدماء على الأرض، فيما بثت مقاطع أخرى مظاهر لتشرد عشرات العائلات من البدو التي انتشرت في العراء في مساحات صحراوية مفتوحة في محيط محافظة السويداء. وأضاف المصدر: شهدت ساعات الصباح حركة نزوح وتهجير لعشائر البدو في ريف السويداء، وسط تهديدات من قبل مجموعات مسلحة باستهدافهم.

في السياق، قالت مصادر محلية لـ”الجزيرة” إن مسلحين يحتجزون أكثر من 1000 مدني من البدو في بلدة شهبا.

وأشارت إلى نزوح أكثر من 500 عائلة من البدو بعد حرق منازلهم في السويداء من مجموعات مسلحة.

يجري ذلك بينما قالت مصادر عشائرية إنهم حشدوا قواتهم على المحاور الغربية لمحافظة السويداء استعدادا لهجوم انتقامي من الفصائل الدرزية.

ولاحقا قال قائد عسكري من البدو لرويترز إن مقاتلين من البدو شنوا هجوما جديدا.

وأوضح أن الهدنة تنطبق فقط على القوات الحكومية وليس على البدو، وأن مقاتلي البدو يسعون لتحرير بدو احتجزتهم جماعات مسلحة درزية في الأيام الأخيرة.

وعقب الاعتداءات على البدو، دعا حكمت الهجري، أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز في السويداء إلى العمل بـ”الأصول المعروفية” واحترام أبناء عشائر البدو المسالمين، وعدم المساس بهم، وكذلك إلى التعامل مع الأسرى باحترام ووفق الأصول.

وما إن تراجع التوتر في مدينة السويداء، حتى استفاق الأهالي الخميس على مشاهد صادمة تظهر حجم الانتهاكات والجرائم بحق مدنيين عزل، وتوثق الدمار الهائل الذي لحق بالبيوت والمباني جراء المعارك التي دارت في المنطقة.

الناشطة الميدانية نايا عزام من أهالي وسكان مدينة السويداء، قالت لـ”القدس العربي” إن ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الخميس كشفت عن قصص مرعبة وعشرات الجثث لكبار سن وأطفال وشبان مدنيين عزل قتلوا وهم آمنون في بيوتهم، وعدد كبير من الجثث المنتشرة على الطرقات، وداخل المستشفى الوطني، بينما وثقت عدسات الأهالي دمارا واسعا في المباني والمحال التجارية والأسواق التي نهب بعضها وأحرق جزء كبير منها.