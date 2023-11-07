اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في جنين بالضفة

جنين: اندلعت اشتباكات مسلحة الثلاثاء، بين مقاومين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي عقب قيام الأخير باقتحام مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بجرافات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة مداخل قبل أن تواجه اشتباكات مع فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن أصوات انفجارات تسمع في عدة مواقع في مدينة جنين دون معرفة ماهيتها.

ولفت الشهود إلى أن طائرات إسرائيلية بدون طيار تحلق في سماء جنين.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية شبه يومية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة الذي تشن إسرائيل حربا ضده منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(الاناضول)