اشتباكات بين جماهير إنكلترا وألمانيا بعد خروج الدولة المضيفة من يورو 2024- (فيديو)

لندن: أفادت تقارير بوقوع اشتباكات بين جماهير إنكلترا وألمانيا في مدينة دوسلدورف مساء الجمعة بعد خروج المنتخب الألماني من بطولة الأمم الأوربية (يورو 2024).

ويتواجد الآلاف من المشجعين البريطانيين في المدينة الألمانية قبيل مباراة إنكلترا وسويسرا في الدور ربع النهائي في يورو 2024 في وقت لاحق من اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتردد أن الاشتباكات وقعت بعد انتهاء مشاركة ألمانيا في البطولة لتعرضها للهزيمة أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

وأظهرت لقطات فيديو عرضتها صحيفة “ديلي ميل” جماهير إنكلترا وهم يسخرون من المشجعين الألمان بسبب خروج منتخبهم من البطولة مما أثار معارك بين مجموعة من المشجعين حيث تبادلوا اللكمات والركلات.

🚨 Germans have clashed with England fans following their elimination from #EURO2024 😲 pic.twitter.com/jaNTuXjlGJ

— Mail Sport (@MailSport) July 5, 2024