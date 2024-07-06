رياضة | تقارير رياضية

اشتباكات بين جماهير إنكلترا وألمانيا بعد خروج الدولة المضيفة من يورو 2024- (فيديو)

منذ 9 دقائق

مشجعون ألمان يشاهدون مباراة كرة القدم

حجم الخط
0

لندن: أفادت تقارير بوقوع اشتباكات بين جماهير إنكلترا وألمانيا في مدينة دوسلدورف مساء الجمعة بعد خروج المنتخب الألماني من بطولة الأمم الأوربية (يورو 2024).

ويتواجد الآلاف من المشجعين البريطانيين في المدينة الألمانية قبيل مباراة إنكلترا وسويسرا في الدور ربع النهائي في يورو 2024 في وقت لاحق من اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتردد أن الاشتباكات وقعت بعد انتهاء مشاركة ألمانيا في البطولة لتعرضها للهزيمة أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

وأظهرت لقطات فيديو عرضتها صحيفة “ديلي ميل” جماهير إنكلترا وهم يسخرون من المشجعين الألمان بسبب خروج منتخبهم من البطولة مما أثار معارك بين مجموعة من المشجعين حيث تبادلوا اللكمات والركلات.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إسبانيا تلدغ ألمانيا بهدف قاتل وتبلغ قبل نهائي أمم أوروبا
منذ 9 ساعات
طموح ألمانيا يصطدم بتألق إسبانيا في نهائي مبكر بدور الثمانية في يورو 2024
4 - يوليو - 2024
ألمانيا تحسم الصدارة بتعادل مثير مع سويسرا
23 - يونيو - 2024
انتصارات المنتخب الألماني تصنع النشوة ليورو 2024
27 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية