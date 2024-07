اشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ويهود حريديم في تل أبيب- (صور وفيديو)

تل أبيب: اندلعت اشتباكات في تل أبيب، مساء الثلاثاء، بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومحتجين من اليهود الحريديم (المتدينين) كانوا يحاولون منع عقد مؤتمر يبحث سبل تجنيدهم بجيش.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، إن المئات من الحريديم الرافدين للتجنيد بجيش الاحتلال نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى “دار الجندي” للمؤتمرات وسط تل أبيب، الذي كان يستضيف مؤتمرا بعنوان “بحث مسارات تجنيد الحريديم”.

وحاول المتظاهرون إغلاق مدخل المبنى بأجسادهم لمنع الحضور من الدخول إلى قاعة انعقاد المؤتمر، وهتفوا في الحضور “تُقتلوا ولن تمروا”، وفق المصدر ذاته.

