اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية- (صور وفيديو)

6 - فبراير - 2025

لقطة شاشة

سعد الياس
بيروت-“القدس العربي”: اندلعت اشتباكات عنيفة على الحدود اللبنانية السورية، اليوم الخميس، بين عناصر من “هيئة تحرير الشام” وعشائر من آل زعيتر وآل جعفر في بلدة حاويك الحدودية، التي يسكنها لبنانيون.

وتمكنت قوات الهيئة من دخول البلدة، مما أدى إلى تمدد الاشتباكات إلى بلدة جرماش الحدودية، حيث سُمع إطلاق نار كثيف تخلله استخدام قذائف الهاون والمدفعية المضادة للطائرات من عيار 23 ملم.

واختلفت المعطيات حول أسباب هذه الاشتباكات، وربطتها مصادر سورية بسعي قوات الأمن العام في الإدارة السورية الجديدة لإغلاق معابر التهريب ومنع عمليات الخطف.

