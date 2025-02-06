اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية- (صور وفيديو)

بيروت-“القدس العربي”: اندلعت اشتباكات عنيفة على الحدود اللبنانية السورية، اليوم الخميس، بين عناصر من “هيئة تحرير الشام” وعشائر من آل زعيتر وآل جعفر في بلدة حاويك الحدودية، التي يسكنها لبنانيون.
وتمكنت قوات الهيئة من دخول البلدة، مما أدى إلى تمدد الاشتباكات إلى بلدة جرماش الحدودية، حيث سُمع إطلاق نار كثيف تخلله استخدام قذائف الهاون والمدفعية المضادة للطائرات من عيار 23 ملم.
واختلفت المعطيات حول أسباب هذه الاشتباكات، وربطتها مصادر سورية بسعي قوات الأمن العام في الإدارة السورية الجديدة لإغلاق معابر التهريب ومنع عمليات الخطف.
الجيش السوري يقتحم قرية حاويك الشيعية في قضاء الهرمل ويسيطر عليها ويلاحق تجار المخدرات ومهربي الاسلحة
وين الزووولم
#سوريا
هيئة تحرير الشام أطلقت صاروخ من راجمة في القصير باتجاه البقاع منذ بعض الوقت pic.twitter.com/y5QbrZ6lGi
#دمشق #حمص #حماة #حلب #درعا #السويداء #ديرالزور #الرقة #البوكمال #الحسكة #القامشلي #اللاذقية #طرطوس #القنيطرة #ادلب pic.twitter.com/incryXFrRY
مزيد من المشاهد للاشتباكات في بلدة حاويك الحدودية مع لبنان pic.twitter.com/vg8UHsbexX
بلدة حاويك بلدة سورية تقع بين الحدود اللبنانية والسورية من جهة الهرمل يقطنها لبنانيون منذ أكثر من ٤٠ سنة ومختارها لبناني من آل زعيتر pic.twitter.com/n4lNR3FUrv
الجيش اللبنانى يرسل تعزيزات الى القرى الحدودية في الهرمل جراء الأشتباكات في بلدات حاويك وجرمش والقصر. pic.twitter.com/kL8maTTlUD
