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اشتباكات عند المدخل الغربي للسويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية  

منذ 23 دقيقة

مقاتلون بدو وعشائريون ينتشرون عند المدخل الغربي لمعقل الدروز في السويداء بسوريا، في 18 يوليو 2025

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دمشق: تدور اشتباكات مساء الجمعة عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية الموجودة داخل المدينة، كما أفاد صحافيون والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشاهد صحافيون عند المدخل الغربي للسويداء نحو 200 مقاتل من العشائر يشتبكون بالرشاشات والقذائف مع المقاتلين الموجودين داخل المدينة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته إن الاشتباكات تدور عند المدخل الغربي للمدينة بين “العشائر والمقاتلين الدروز داخلها”، مضيفا أن “هناك قصفا على أحياء مدينة السويداء”.

(أ ف ب)

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