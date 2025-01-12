اشتباكات عنيفة بين الأمن ومقاتلين في جنين

جنين – «القدس العربي»: تتواصل الاشتباكات المسلحة بين أجهزة الأمن الفلسطينية ونشطاء في فصائل مقاومة في مخيم جنين، وذلك بعد نحو أكثر من شهر على العملية الأمنية على المخيم التي حملت اسم «حماية وطن».

ووصف شهود عيان الاشتباكات التي وقعت الأحد بأنها من أقوى الاشتباكات منذ بداية الأحداث قبل نحو أكثر من شهر.

وقالت أجهزة أمن السلطة في التاسع من الشهر الجاري، في مؤتمر صحافي للناطق باسم قوى الأمن، أنور رجب، إنه تم اعتقال 247 شخصا من «الخارجين عن القانون»، وإن 41 منهم أُصيبوا خلال مقاومتهم للاعتقال. كما أعلن السيطرة على 3 معامل لتصنيع العبوات. فيما نفت مصادر من «كتيبة جنين» صحة تصريحات رجب.

وجاء في بيان صحافي باسم «اللجنة الإعلامية في مخيم جنين»، القريبة من الفصائل، إن أجهزة الأمن استهدفت منازل المواطنين بالقذائف، بما في ذلك استخدام صواريخ (RPG) وقذائف الأنيرجا، ما أدى إلى تدمير منازل فوق رؤوس ساكنيها، وإصابة العديد من المدنيين بجراح خطيرة.

وقال البيان أن جنين ومخيمها يتعرضان لانتهاكات ممنهجة طالت حياة المواطنين اليومية، أبرزها استمرار الحصار الخانق منذ 39 يوما شمل منع حركة المواطنين وقطع الكهرباء والمياه، وتحويل منازل المدنيين إلى نقاط عسكرية. واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية، حيث تم اقتحام مستشفى ابن سينا واعتقال الجرحى والاعتداء على المسعفين، وإصابة عدد من المدنيين برصاص أجهزة السلطة منهم الشابة ريماس عطايا التي أصيبت برصاص مباشر، وإطلاق النار العشوائي.

وكانت حركة «فتح» قالت في بيان على حساباتها الاجتماعية، إن «الأجهزة الأمنية الفلسطينية بوصفها الامتداد الطبيعي والتاريخي للثورة الفلسطينية المعاصرة، تقدّم صفوة أبنائها شهداء؛ للحفاظ على المشروع الوطنيّ الفلسطيني من العبث أو المصادرة لصالح جهات إقليمية لا تريد سوى تحقيق مصالحها واستخدام القضية الفلسطينية العادلة لمآربها، وعلى وجه الخصوص؛ المآرب الإيرانية التوسعية الرامية إلى تحويل فلسطين لمنطقة نفوذ لها ولو على حساب دم آخر طفل فلسطيني، مضيفة أن شعبنا الذي قدم الآلاف المؤلّفة من الشهداء دفاعا عن قراره الوطني المستقل لن يسمح بأي محاولات لاستلاب هذا القرار من أي جهة كانت ومهما كان الثمن».