الإرهاب الإسرائيلي يتواصل في الضفة الغربية المحتلة.. اقتحامات للجيش واعتداءات للمستوطنين وحصار للمستشفيات- (فيديوهات)

نابلس: تجددت الاشتباكات المسلحة، الخميس، في سوق مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية بين رجال المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين في بيان إنها فجرت في كمين عبوتين معدتين سلفا في جيب عسكري وحققت إصابات مؤكدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة في مدينة نابلس pic.twitter.com/O3Ywp4UHRK — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 5, 2024

وأفادت مصادر بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل المواطن محمد زواهرة وعبثت بمحتوياته.

إصابة فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على قرية عاطوف بالأغوار الشمالية

وفي سياق متصل، اعتدت عصابة من الإرهابين المستوطنين الإسرائيليين ، مساء اليوم الخميس، على مواطنين فلسطينين في منطقة عاطوف بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا المواطنين خضر كايد بني عودة، وخضر شحادة بني عودة، خلال تواجدهما في أراضيهما في منطقة عاطوف شرق بلدة طمون، واعتدوا عليهما بالضرب.

استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة على دوار الحمامة في مدينة جنين. pic.twitter.com/XYieFlwlXi — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 5, 2024

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة المواطنين، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، حيث أصيبا برضوض بين الخفيفة والمتوسطة.

الاحتلال يفجر منزلا في مخيم طولكرم ويواصل حصار مستشفى ثابت ثابت

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزلا في حارة المدارس، في مخيم طولكرم.

وقالت مصادر محلية من داخل المخيم إن قوات الاحتلال فجرت منزلا يعود لعائلة الدوش، وسط حارة المدارس، بعد تفخيخه، مما تسبب في تصاعد ألسنة الدخان، وتضرر في المنازل المجاورة له، مع حدوث بعض الاختناقات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

قوات الاحتلال تحطّم مركبة خلال عدوانها على حي السلام بطولكرم. pic.twitter.com/jLON0WoBVv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 5, 2024

وأضافت أن طواقم الهلال الأحمر تمكنت من دخول المخيم والوصول لحالات الاختناق واخراجها من المخيم، إلى جانب بعض الحالات المرضية، ونقلها للمستشفى.

وفي ذات السياق، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها إلى المخيم، وحاصرته من جميع مداخله وتحديدا على طول شارع نابلس.

وقالت (وفا) إن قوات الاحتلال تمركزت في المنطقة الشمالية الشرقية من المخيم، وتحديدا حارات المدارس والعكاشة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واستجوبت أصحابها، واعتدت على بعض الشبان بالضرب.

كما أعادت جرافات الاحتلال تجريف وتخريب ما دمرته خلال الأيام الثلاثة الماضية خلال اقتحامها للمخيم.

وكانت قوات الاحتلال أعادت صباح اليوم اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها، بعد ساعات من انسحابها منهما، قادمة من مدخلها الغربي، حيث جابت شوارع المدينة وتحديدا وسط السوق الرئيسي وفي المنطقة الشرقية ودوار شويكة، وأجبرت أصحاب المحلات على الإغلاق.

ولاحقت قوات الاحتلال مركبات المواطنين في شوارع المدينة، وأطلقت قنابل الغاز السام والرصاص الحي باتجاه المواطنين.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على بوابات مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأخضعت مركبات الإسعاف وطواقمها للتفتيش والاستجواب.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم، واعتقلت الشاب وسام أحمد بعد مداهمة منزله.

(وكالات)