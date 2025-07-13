اشتباكات عنيفة في بلدة إسبانية إثر دعوات يمينية لاستهداف المهاجرين

مدريد: من المقرر تعزيز الوجود الشرطي في بلدة توري باتشيكو الإسبانية الهادئة بعد إصابة خمسة أشخاص في اشتباكات مع اليمين المتطرف استهدفت مهاجرين، بحسب ما أعلنته الحكومة المركزية اليوم الأحد.

وقالت ماريولا جيفارا، ممثلة الحكومة في إقليم مورسيا، للتلفزيون الرسمي “آر تي في إي”، إن شخصا واحدا تم اعتقاله حتى الآن.

وتجمع عدد من المشتبه بانتمائهم لليمين المتطرف في البلدة،التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألفا، خلال الليل لمهاجمة مهاجرين يقيمون في توري باتشيكو. وقال رئيس البلدية بيدرو أنخل روكا إن أفراد الشرطة تمكنوا من منع حدوث مواجهة مباشرة بين المجموعتين.

وأظهرت صور بثها التلفزيون أشخاصا يرمون الزجاجات على الشرطة، بالإضافة إلى حاويات قمامة وحواجز مشتعلة.

وأوضح روكا أن عدد المشاركين في أعمال الشغب لا يزال غير معروف بدقة، لكنه شدد على أن معظمهم قدموا من خارج البلدة.

وكان نشطاء يمينيون متطرفون قد دعوا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى “صيد للمهاجرين” في توري باتشيكو يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وفقا لما نقلته جيفارا، ممثلة الحكومة.

وأضافت: “حدث ذلك في وقت أبكر من المتوقع، لكننا اكتشفنا الأمر وتفاعلنا”، دون أن تكشف عن عدد عناصر الشرطة الإضافيين من وحدة الحرس المدني الذين سيتم نشرهم في البلدة”.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، بدأت الاشتباكات مساء أمس السبت. ويأتي ذلك بعد أنباء عن تعرض متقاعد للضرب على يد مهاجرين من شمال أفريقيا.

وقد استغل التيار اليميني المتطرف الحادث، الذي لا يزال قيد التحقيق، لربط الهجرة بالجريمة، بحسب ما كتبت صحيفة “إلباييس” الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن تهديدات موجهة لعائلات مغربية تقيم في توري باتشيكو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام.

ويشكل المهاجرون نحو 30% من سكان البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب شرق مورسيا، أي ضعف المتوسط الوطني في إسبانيا، وفقا لصحيفة “إلموندو”.

(د ب أ)