اشتباكات عنيفة في مخيم طولكرم.. و50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

طولكرم-نابلس-جنين-بيت لحم-القدس/ “القدس العربي”:

شيعت جماهير حاشدة في محافظة طولكرم، جثمان شهيد من مخيم المدينة الذي كان قد ارتقى فجرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب عشرات المواطنين خلال مسيرات مناهضة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، شيعت الجماهير الحاشدة جثمان الشاب محمود جهاد عبد الرازق جراد (23 عاما)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بمشاركة شعبية جماهيرية ووطنية حاشدة، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمحاسبته.

واستقبلت والدة الشهيد محمود ابنها بالدموع والزغاريد والتكبيرات، بينما أكد والده الذي حمل نعش ابنه على كتفيه أن دماءه ليست أغلى من فلسطين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال حيث أصيب 8 مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم، نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت، واثنان إلى مستشفى الإسراء التخصصي، وقد وصفت حالتهم بالمستقرة، فيما تم تقديم العلاج الميداني لثلاثة مواطنين أصيبوا بشظايا.

ونعت حركة “فتح” وفصائل العمل الوطني وفعاليات ومؤسسات محافظة طولكرم الشهيد جراد، التي نددت بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وبحسب مصادر محلية فإن اشتباكات عنيفة اندلعت في المخيم تخللها إطلاق كثيف للرصاص وتفجير عبوات بآليات الاحتلال، كما منعت قوات الاحتلال دخول الطواقم الطبية إلى المخيم، ونشرت القناصة في عدة بنايات في محيط المخيم.

كما وطالت عمليات الاقتحام المناطق الشرقية بطولكرم بين بلدة كفر اللبد وضاحية ذنابة، والتي شهدت أيضاً اشتباكات مع قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وفي جنين، ذكرت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق نار بالقرب من جنين.

وقالت المصادر بأن عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة نفذت تجاه جيش الاحتلال عند حاجز دوتان قرب جنين، دون وقوع إصابات.

وأضافت بأن قوات كبيرة وصلت إلى المكان، وشرعت بأعمال بحث وتمشيط عن السيارة التي أطلقت النار.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الرئيسي لقرية كفيرت، وحاجز “دوتان” العسكري بالقرب من بلدة يعبد غرب جنين، واقتحمت موقع “ترسلة” المخلاة، جنوب جنين.

وفي نابلس، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرب مفترق زعترة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من جيش وشرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب من بلدة بديا غرب سلفيت، أثناء مروره على دراجته النارية بالقرب من مفترق زعترة جنوب نابلس، وأصابوه برصاصة في قدمه، قبل أن يحتجزوه.

وفي وقت لاحق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تسلمت الشاب المصاب من مركبة إسعاف تابعة لجيش الاحتلال، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس، مشيرا إلى أن الشاب مصاب برصاصة في قدمه اليمنى.

وفي بيت لحم، دمر مستوطنون، شبكة مياه للشرب في قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وفي القدس، أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال العسكرية المشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس.

وأفادت مصادر مقدسية أن أكثر من 50 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن أهالي الضفة الغربية ممن تمكنوا من الوصول للمسجد أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وأوقفت قوات الاحتلال الشبان في محيط باب العامود بالقدس المحتلة، وتعمدت استفزازهم وتفحص بطاقاتهم الشخصية.

وشاركت أعداد كبيرة من النساء والأطفال في إعمار المسجد الأقصى المبارك، وأداء صلاة الجمعة في باحاته ومصلياته، مؤكدين على إسلامية المسجد الأقصى.

وخلال خطبة الجمعة، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح إن فلسطين وأرض بيت المقدس أرض العلم والعلماء رغم محاولات الاحتلال طمس الهوية والتاريخ.

وحذر خطيب الأقصى من سياسة التجهيل، داعياً لوقفة مع التاريخ وتدارك الانحدار في منظومة التعليم.

وفي تطورات عائلة صب لبن التي هجرت من منزلها في مدينة القدس قبل أسابيع طالبت سلطات الاحتلال، عائلة صب لبن بمبلع، 34 ألف شيكل (9500 دولار أمريكي)، بعد 3 أسابيع من إخلائها من منزلها في القدس القديمة، لصالح المستوطنين.

وأوضحت العائلة ان سلطات الاحتلال طالبتها بدفع المبلغ وذلك بدل اتعاب قانونية للمستوطنين والقوات التي قامت بإخلائها من منزلها.

وقامت سلطات الاحتلال بإخلاء عائلة صب لبن من منزلها قبل قرابة 3 أسابيع وسلمته للمستوطنين.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من قبل غلاة المتطرفين من المستوطنين، وقيامهم بأداء طقوس تلمودية إضافة إلى شروحات عن الهيكل المزعوم في باحات المسجد بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.